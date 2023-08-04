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Государственный долг Свердловской области с апреля вырос на два миллиарда

Государственный долг Свердловской области с апреля вырос на два миллиарда
Иллюстрация: DK.RU

Сейчас он составляет чуть более 100 млрд руб. На что область заняла федеральные средства?

#ДОЛГИ#НОВОСТИ

В июле государственный долг Свердловской области достиг 108,9 млрд руб., говорится на сайте министерства финансов региона. В начале апреля госдолг составлял 106,9 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ-Урал».

В департаменте информационной политики Свердловской области пояснили, что рост задолженности связан с инфраструктурным бюджетным кредитом в 3%. Область заняла федеральные средства на строительство и реконструкцию улиц, создание лицея и поликлиники в развивающихся районах Екатеринбурга.

«Регион активно использует возможность привлечения дешевых бюджетных кредитов, которые позволяют уменьшить расходы казны на обслуживание долговых обязательств. Это делает структуру госдолга сбалансированной», — пояснили в департаменте.

На сегодня Свердловская область должна по бюджетным кредитам и ценным бумагам 59,8 млрд руб. и 49,2 млрд руб. соответственно. При этом регион не имеет задолженности перед кредитными организациями. Как отметили в департаменте, область занимает пятое место в стране по объему собственных доходов и входит в число субъектов РФ с высоким уровнем долговой устойчивости.

Напомним, ранее мы писали, что Минфин заявил о неизбежном увеличении госдолга.

Увеличения госдолга РФ в текущей ситуации в связи с ростом расходов не избежать, об этом сообщила в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ирина Окладникова. Минфин намерен удерживать его в безопасных границах — 20% ВВП.

«В целом у нас сейчас уровень долга 22,8 трлн руб. — это 14,9% ВВП. Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы долг будем наращивать, это безнадежная ситуация, и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть, мы должны поддерживать экономику», — сказала замминистра.  

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Автор: Татьяна Юстус
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