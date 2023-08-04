X5 Group признал нерентабельной продажу сигарет в своей сети

Целевая группа покупателей «Чижика» идет в магазин за продуктами. Формат дискаунтеров малоприменим к табачным изделиям — им запрещаются скидки, а реализация возможна только по цене на пачке.

Сеть дискаунтеров «Чижик», принадлежащая X5 Group, провела анализ продаж табачной продукции при соотношении операционных затрат и спроса. Бизнес-модель сети построена на продаже узкого, но востребованного ассортимента, а также постоянном сокращении затрат. В результате сеть дискаунтеров «Чижик» вывела из ассортимента табачные изделия, пишет Forbes.ru.

Близкий к сети дискаунтеров собеседник рассказал, что табачная продукция занимала минимальную долю в обороте, но требовала сравнительно больших расходов, в том числе на организацию хранения сигарет с помощью специального оборудования.

Прибыль от продажи табачной продукции небольшая, а торговля требует обязательной маркировки. Главный редактор информагентства «Русский табак» Максим Королев полагает, что «Чижик» мог открываться недалеко от точек с табачным ассортиментом, в том числе специализированных, которые оттягивали спрос.

Целевая группа покупателей «Чижика» идет в магазин не за спонтанными покупками, а за ключевыми товарами. В отчетности X5 говорится, что в первой половине 2023 г. средний чек в «Чижике» был 569 руб. против 453,1 руб. в «Пятерочке» и 697,1 руб. в «Перекрестке». По словам Ибрагимова, сигареты не относятся к числу стимулирующих трафик товаров для покупателей «Чижика» и не обеспечивают высокую рентабельность. В таких форматах, как магазины с фокусом на алкоголе или торговые точки при АЗС, табачная продукция может стимулировать продажи сопутствующих категорий, но в случае жестких дискаунтеров этот маркетинговый прием не совсем работает.

Формат дискаунтеров малоприменим к табачным изделиям — им запрещаются скидки, а реализация в рознице возможна только по цене, указанной на пачке, сказали в «Интернэшнл Тобакко Групп» (бренды Davidoff, West, Jade). Недостаточный спрос на табачную продукцию в дискаунтерах может быть следствием доступности нелегальной продукции: она существенно дешевле — в ценах не заложены акциз и другие налоги.

Под управлением X5 на 30 июня было 809 дискаунтеров «Чижик», 20 200 магазинов «Пятерочка», 956 супермаркетов «Перекресток». В первой половине 2023 г. выручка «Чижика» выросла в четыре раза, до 45,29 млрд руб., выручка всей X5 увеличилась на 17,3%, до 1,46 трлн руб. год к году.

В августе ФАС позволила X5 Group выкупить часть бизнеса у владельца «Красное & белое», рассказывал DK.RU. Торговая сеть «Виктория» входила в состав ГК «Дикси», но в 2021 г. собственники «Дикси» продали бизнес Mercury Retail Group, который развивает сети «Красное & белое» и «Бристоль».