За хищение более 1 млрд руб. арестован бывший глава разорившегося Рускобанка

Крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось средств из-за необеспеченных займов фирмам-однодневкам а также кредитования под залог ранее заложенных ценных бумаг.

Басманный райсуд Москвы арестовал бывшего бенефициара разорившегося Русского торгово-промышленного банка (Рускобанк) Хачатура Мурадова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет Коммерсантъ. Уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Мурадова было возбуждено ГСУ СКР еще 29 мая 2023 г. Речь в нем идет о хищении активов Рускобанка накануне отзыва у него лицензии.

21 июня 2016 г. в связи с проведением банком «высокорискованной кредитной политики, связанной с размещением денежных средств в активы неудовлетворительного качества» крупнейшее финансово-кредитное учреждение Ленинградской области лишилось крупной суммы. Следствие полагает, что с одобрения Мурадова выдавались ничем не обеспеченные займы фирмам-однодневкам, а также проводилось кредитование под залог ценных бумаг, которые уже были заложены в другом банке.

По итогам допроса в СКР Мурадову было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, а уже на следующий день следователь ходатайствовал в Басманном райсуде о его аресте.

В июле 2023 г. экс-банкир вернулся в столицу из Армении, гражданином которой, так же, как и России, он якобы является. Приехав, Хачатур Мурадов был намерен сотрудничать со следствием. Поэтому защитник попросил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста или другую, не связанную с содержанием под стражей. Сам обвиняемый и его адвокат утверждали, что доводы следствия «являются необоснованными и документально не подтверждены», а вменяемое в вину финансисту деяние относится к предпринимательской деятельности.

Выслушав стороны, судья Наталья Дударь пришла к выводу, что экс-банкир «обоснованно обвиняется в причастности к совершению умышленного общественно опасного деяния, относящегося к категории тяжких преступлений». В итоге судья Дударь отправила господина Хачатурова в СИЗО до 30 сентября.

Центробанк и АСВ после краха Рускобанка подали в правоохранительные органы заявления о возбуждении уголовных дел по целому ряду статей УК. В частности, они усматривали в действиях топ-менеджмента и его владельцев помимо того же мошенничества признаки растраты, причинения имущественного ущерба путем обмана, преднамеренного банкротства, злоупотребления полномочиями, фальсификации доказательств по гражданскому делу, фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 160, 165, 196, 201, 303 и 172.1 УК РФ). На данный момент известно лишь об одном возбужденном деле, в рамках которого и был арестован Хачатур Мурадов.

За крупные хищения до 30 марта арестовали бывшего генерального директора ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаила Акулова, рассказывал DK.RU. Предполагаемая сумма растраченных не по назначению средств составляет 330 млн руб. Гендиректор ООО «Мехпрачечная СВЖД» Андрей Воронин и известный самарский бизнесмен Вячеслав Шеянов, являющийся бенефициаром этой компании, в 2010 г. подписали договор по укомплектованию съемным мягким имуществом пассажирских вагонов Уральского и Южно-Уральского филиалов ОАО ФПК.