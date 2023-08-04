«Для тех, кому под тридцать»: Владимир Путин изменил возраст и штрафы для призывников

Помимо того, депутаты готовятся принять изменения в Уголовный кодекс РФ, согласно которым за уклонение от мобилизации могут быть предусмотрены штрафы до 500 000 руб или пять лет в колонии.

В пятницу, 4 августа, президент России Владимир Путин подписал ранее анонсированный закон, согласно которому с 1 января 2024 г. призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане от 18 до 30 лет. Этим же законом устанавливается возможность заключения контрактов с призывниками на срок не менее года (но не ранее, чем за месяц до истечения срока службы). Люди, которым исполнится 27 лет до конца этого года, под расширение призыва не попадают, уточняет Коммерсантъ.

Поначалу законопроект о повышении призывного возраста предполагал поэтапное повышение как нижней, так и верхней границы: до 21 и 30 лет соответственно. Ко второму чтению в ГД в документ были внесены поправки, в соответствии с которыми нижнюю границу призывного возраста было решено не повышать. Председатель комитета Госдумы по обороне единоросс Андрей Картаполов (один из авторов проекта закона о повышении пенсионного возраста) объяснил это тем, что «очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Законопроект о наказании за уклонение от мобилизации планируется внести в Госдуму осенью, сообщил Картаполов. По его словам, поправки нужны, чтобы «выровнять ситуацию», поскольку ответственность пока есть только за уклонение от срочной службы. По мнению Картаполова, военная служба — это государственное дело, и если человек отказывается от выполнения «своих обязанностей», то «должен понести наказание».

Депутаты хотят добавить в Уголовный кодекс новую часть 3 статьи 328. В ней будет установлена ответственность за уклонение от мобилизации. По словам Картаполова, могут быть предусмотрены штрафы до 500 000 руб. или лишение свободы на срок до пяти лет. Правительство уже поддержало инициативу, добавил депутат.

В сентябре 2022 г. Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию спустя семь месяцев после начала военной спецоперации на Украине. Спустя месяц, в октябре, Минобороны доложило о завершении мобилизации после призыва 300 000 человек. В указе Путина не было сроков действия, дополнительных распоряжений об отмене указа о мобилизации не публиковалось.