Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 04.08
93,77
102,53
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Intel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металлов

Intel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металлов
Иллюстрация: poisknews.ru

Американские производители электроники поддержали запрет на тантал из РФ, недавно введенный в США, и отказываются использовать российское сырье в своей работе.

#НОВОСТИ

К Apple, ранее отказавшейся от использования в своих устройствах металлов из РФ, официально присоединилась Intel. В своем отчете она заявляет, что отказалась от импорта вольфрама, тантала и золота с российских заводов, аргументировав это конфликтом на Украине. Alphabet (Google) и Microsoft, следует из отчетностей, пока не последовали этому примеру.

Российские металлы Microsoft может использовать в производстве игровых приставок Xbox, планшетах и ноутбуках Surface, а Google — в телефонах Pixel. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напоминает, что для американских компаний действует эмбарго на покупку тантала и его сплавов в КНДР, КНР, России и Иране. Юрист отмечает, что нарушителям может грозить штраф. Американские компании продолжат закупать российское сырье через третьи страны, так как Россия входит в топ-3 экспортеров вольфрама, тантала и золота для электроники.

Скорее всего, со временем Google и Microsoft присоединятся к Intel и также сообщат, что переходят на альтернативные источники поставок из-за угрозы штрафов со стороны правительства США, — считает исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов. 

По оценке экспертов, из-за усложнения схем импорта стоимость устройств может вырасти на 10% и более.

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях, пишет DK.RU. Сначала от iPhone отказались некоторые сотрудники Кремля, теперь с официальным запретом вступили в Минпромторге. Ранее ФСБ обвинила Apple в шпионаже.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • «Коммуналка» в Свердловской области может подорожать на 15%«Коммуналка» в Свердловской области может подорожать на 15%
  • Мэрия все же расселит самый депрессивный дом ЕкатеринбургаМэрия все же расселит самый депрессивный дом Екатеринбурга
  • Эйфелева башня, статуя Свободы и проект «На Заводе» в Сысерти. Что между ними общего?Эйфелева башня, статуя Свободы и проект «На Заводе» в Сысерти. Что между ними общего?
  • Сильнейший кадровый голод с 1996 г. 42% промышленных предприятий не могут найти работниковСильнейший кадровый голод с 1996 г. 42% промышленных предприятий не могут найти работников
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.