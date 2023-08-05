Intel присоединился к забастовке Apple в отказе от использования российских металлов

Американские производители электроники поддержали запрет на тантал из РФ, недавно введенный в США, и отказываются использовать российское сырье в своей работе.

К Apple, ранее отказавшейся от использования в своих устройствах металлов из РФ, официально присоединилась Intel. В своем отчете она заявляет, что отказалась от импорта вольфрама, тантала и золота с российских заводов, аргументировав это конфликтом на Украине. Alphabet (Google) и Microsoft, следует из отчетностей, пока не последовали этому примеру.

Российские металлы Microsoft может использовать в производстве игровых приставок Xbox, планшетах и ноутбуках Surface, а Google — в телефонах Pixel. Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин напоминает, что для американских компаний действует эмбарго на покупку тантала и его сплавов в КНДР, КНР, России и Иране. Юрист отмечает, что нарушителям может грозить штраф. Американские компании продолжат закупать российское сырье через третьи страны, так как Россия входит в топ-3 экспортеров вольфрама, тантала и золота для электроники.

Скорее всего, со временем Google и Microsoft присоединятся к Intel и также сообщат, что переходят на альтернативные источники поставок из-за угрозы штрафов со стороны правительства США, — считает исполнительный директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов.

По оценке экспертов, из-за усложнения схем импорта стоимость устройств может вырасти на 10% и более.

Сотрудникам Минпромторга и подведомственным министерству организациям с 17 июля запрещено использовать мобильные устройства Apple в рабочих коммуникациях, пишет DK.RU. Сначала от iPhone отказались некоторые сотрудники Кремля, теперь с официальным запретом вступили в Минпромторге. Ранее ФСБ обвинила Apple в шпионаже.