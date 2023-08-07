В Екатеринбурге выставили на продажу хостел в здании старинной усадьбы

Он находится в центре города, на пике может принимать до 120 человек. Собственник намерен продать объект за 60 млн руб. в связи с переездом в другой регион.

Объявление о продаже готового бизнеса в здании усадьбы «товарищества А. Печенкина и К», построенной в XIX в. ул. Пушкина, появилось на «Циан». Общая площадь двухэтажного здания — 560 кв. м. Сообщается, что готовый бизнес может приносить доход от 1,5 млн руб. в месяц. Прежний владелец продает его в связи с переездом в другой регион.

В здании обустроено шесть двухместных номеров и 10 номеров, которые вмещают от 6 до 10 человек. Пиковая вместимость хостела — 120 человек. Для гостей оборудованы кухня-столовая с телевизором и холодильником, гладильная комната. На объект получен паспорт безопасности. Классификация — без звезд.

Также в объявлении указано, что помещения можно переделать под офисы, на которые можно легко найти арендаторов в связи с удачной локацией.

Ранее DK.RU писал, что в городе ищут подрядчика для реконструкции усадьбы Антипина на ул. Октябрьской Революции, 52. Начальная цена аукциона — свыше 30 млн руб. Здание приводят в порядок за частные деньги, в будущем в нем будет работать апарт-отель.

Также в Екатеринбурге выставили на продажу четырехэтажный коттедж с выходом на Шарташ, бассейном, гаражом для лодок и обилием скульптур. Его стоимость — 55 млн руб.