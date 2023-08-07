Кешбэк за квартиру: «Атлас Девелопмент» стал участником спецпроекта Яндекс Недвижимости

Теперь при покупке жилья в экосистеме 4YOU пользователи смогут вернуть баллами Яндекс Плюса 1% от его окончательной стоимости. Рассказываем, как сэкономить десятки тысяч рублей.

Современного жителя города уже не удивляет кешбэк за покупку продуктов или бытовой техники. Кешбэк за покупку квартиры в новостройке — это новый уровень. Недавно уральский застройщик «Атлас Девелопмент» присоединился к проекту сервиса Яндекс Недвижимость. Теперь при покупке новой квартиры в жилой экосистеме 4YOU можно вернуть баллами Плюса 1% от окончательной стоимости квартиры, указанной в договоре.

Предложение доступно для пользователей сервисов Яндекса. Перед сделкой необходимо убедиться, что ваша подписка на Яндекс Плюс активна. Затем нужно зайти на страницу выбранного жилого комплекса и активировать начисление баллов за покупку.

Как пояснили в «Атлас Девелопмент», в акции участвуют уникальные готовые квартиры:

Например, при покупке готовой двухкомнатной квартиры в одной из секции проекта 4YOU, с площадью 58,6 кв. м., покупателю будет начислен кэшбек в размере до 89 356 баллов Плюса. На эти средства будущий новосел, например, сможет забронировать отель на Яндекс Путешествиях, купить мебель и стройматериалы на Маркете — это столь важно особенно при переезде в новое жилье. Кроме того, баллами клиент может расплачиваться и в остальных сервисах Яндекс: заказывать еду, продукты, ездить на такси.

Для получения баллов Плюса скан договора о покупке квартиры необходимо прислать в чат поддержки Яндекса. Активировать бонусные баллы можно будет в течение двух месяцев с даты старта программы.

Как уже писал DK.RU, жилая экосистема 4YOU возводится недалеко от станции метро «Ботаническая». В жилом комплексе — четыре дома переменной этажности. Проектом предусмотрен закрытый двор с детскими площадками и инфраструктурой для занятий спортом. На первом этаже каждого дома предусмотрены авторские лобби, колясочные, лапомойки для собак. Также на первых этажах, связывающих три дома, откроются магазины, кафе, салоны красоты. Квартирография каждой секции 4YOU проработана так, чтобы обеспечить комфортные условия для жизни разных групп целевой аудитории.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург,

ул. Белинского, 169 б/1;

ул. Московская, 249.

+7 (343) 286-88-86

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