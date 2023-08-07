Завод по производству тротуарной плитки на Урале построят уже в 2024 г.

Продукция, которую будут делать в «Титановой долине», появится в продаже в 2025 г. Ежегодно завод «Поревит» будет выпускать 700-800 тыс. кв. м. плитки в год.

В «Титановой долине» на площадке «Уктус» стартовало строительство завода «Поревит», который будет производить тротуарную плитку. Как ранее писал DK.RU, предприятие построит компания «Выбор-КСM Екатеринбург», которая входит в тюменский холдинг «Партнер» тюменского бизнесмена Геннадия Разницына.

Инвестиции в проект составят более 1,4 млрд руб. Кредитные средства на его реализацию предоставит Сбербанк — соответствующее соглашение подписали на полях выставки ИННОПРОМ. На предприятии будет создано порядка 80 новых рабочих мест. Как отметил Геннадий Разицын, ежегодно будет производиться 700-800 тыс. кв. м. продукции:

Хорошее расположение, инженерное обеспечение от «Титановой долины» и очень серьезные налоговые преференции, которые дает особая экономическая зона, для нас имели большое значение при выборе площадки. В сентябре 2024 г. мы сделаем первый бетон, то есть, фактически, завод будет построен, запущена бетоносмесительная установка. С марта 2025 г. готовая продукция пойдет на рынок Уральского федерального округа.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в церемонии закладки «капсулы времени» в символический куб бетона в основание завода принял участие заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Он отметил, что в регионе уделяется большое внимание благоустройству общественных пространств в муниципалитетах, поэтому важно, чтобы была возможность закупа качественного строительного материала у местных поставщиков.

Ранее DK.RU писал, что в регионе также планируют построить завод по производству труб большого диаметра за 1,5 млрд руб. Там будет работать 300 человек. Реализацией проекта займется компания «Металлинвест».