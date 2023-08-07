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В Екатеринбурге стартовал историко-гастрономический фестиваль в честь 300-летия города

В Екатеринбурге стартовал историко-гастрономический фестиваль в честь 300-летия города
Иллюстрация: Антон Улатов

К проекту присоединилось более 40 ресторанов-участников. В каждом из них будет действовать специальный сет из трех блюд, который связан с историей уральской столицы.

#ЕДА#НОВОСТИ

Историко-гастрономический фестиваль «300 лет в обед» продлится до 20 августа. Он объединил более 40 ресторанов-участников, которые подготовили для уральцев специальные исторические сеты по единой цене. Блюда позволят лучше познакомиться с историей города.

Инициатором фестиваля выступила компания Resta Management. Как рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга, для создания блюд шеф-повара специально изучали творчество Дмитрия Мамина-Сибиряка, который первым начал описывать купеческую кухню города, а также меню известных советских ресторанов Свердловска. Отдельные блюда и целые сеты посвящены историческим фактам и архитектуре.

В дни фестиваля от ресторанов будут отправляться исторические и гастро-экскурсии по Екатеринбургу — их разработкой занимался центр авторских экскурсий «ЕКБгуляем». Жители и гости города, в частности, смогут больше узнать о поваренной книге Мамина-Сибиряка, о жизни элитного квартала «Дворянское гнездо» на Уралмаше, а также о гастроисториях, связанных со Свердловским рок-клубом.

Ранее DK.RU писал, что фестивальная неделя в честь юбилея Екатеринбурга будет проходить с 12 по 19 августа. Как отметил глава Екатеринбурга Алексей Орлов, знаковыми акцентами в праздничной программе станут шествие с участием делегаций восьми районов города, городских сообществ, историческая реконструкция Екатеринбурга конца XIX века в Литературном квартале и главный концерт в Историческом сквере. 

Читайте также материалы спецпроекта DK.RU «Что есть? То есть!»: Обзор ресторанов Екатеринбурга и их топовых блюд 

Автор: Елизавета Порошина
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