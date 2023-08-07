Владимир Путин легализовал оперативную блокировку имущества иностранных компаний

Жизненно важные для иностранного бизнеса решения будет приниматься лично президентом России. Соблюдение ограничений возлагается на банки и прочие финансовые организации.

Президент Владимир Путин подписал поправки в закон «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», пишут Ведомости. Они легализовали оперативную блокировку имущества иностранных компаний, госструктур и граждан, предпринимающих в отношении России недружественные действия по 422-ФЗ.

Заморозка собственности может производиться только лишь лично по решению Владимира Путина. Решение о блокировке иностранных лиц принимается президентом России при поддержке Совета безопасности. Поправки допускают блокировку денежных средств и имущества юридических лиц, контролируемых зарубежными организациями и иностранными гражданами, в отношении которых Россия применяет ограничительные меры.

Помимо этого, им запрещается проводить внешнеторговые операции, а также выплачивать зарплату работникам, превышающую прожиточный минимум, это касается и выходных пособий. Под заморозку может подпасть имущество иностранных государств, граждан и организаций, лиц без гражданства, а также контролируемых ими юрлиц. В зоне риска находятся только компании, где иностранцам принадлежит более половины голосов (в том числе подразумевается, что может быть несколько владельцев, чья суммарная доля превышает 50%).

Если под блокировку попало физлицо, ему разрешается расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие соцвыплаты, гарантированные государством в соответствии с российским законодательством. Помимо этого, можно тратить зарплату, но в размере не более 10 тыс. руб. на члена семьи.

Решение о блокировке будет приниматься в административном порядке, а не по суду, отметил партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. В то же время, это не означает отчуждения активов и денежных средств. Заблокированные на счетах средства можно будет использовать для выплаты заработной платы сотрудникам, а также на свои жизненные нужды, в пределах установленных уровней, добавил он.

Соблюдение ограничений возлагается на банки и прочие финансовые организации. Контролировать исполнение законов будет ЦБ. В случае, если имущество не блокируется, Банк России сможет направлять финорганизации предписание исполнить решение о заморозке. Если нарушение допустило не кредитное учреждение (банк или МФО), то у ЦБ появляется право ограничить до полугода деятельность такой организации. В частности, это касается привлечения денежных средств, новых клиентов, выдачу займов и проведение иных операций и уплату штрафа до 5 млн руб., а также применять такие меры, как отзыв лицензии. Запрет на сотрудничество с заблокированными лицами распространяется в том числе на букмекеров. Им нельзя принимать ставки или выплачивать выигрыш.

В конце апреля нынешнего года президент подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Согласно ему, внешнее управление вводится в отношении тех компаний, которые имеют важное значение, например, крупное, градообразующее предприятие, закрытие которого может повлечь существенное повышение уровня безработицы. Закон был нужен для усиления давления на иностранный бизнес с точки зрения ускорения завершения процесса передачи активов. Считается, что если меры окажутся эффективными, Запад может пойти на какие-то встречные уступки по разблокировке российских активов за рубежом.

Под закон теоретически могут подпасть несколько десятков тысяч физических лиц, но фактически ограничения уже действуют и закон больше структурирует имеющееся положение дел, считает юрист. Реальных блокировок в ближайшем будущем ожидается немного, поскольку все заинтересованные лица извещены об изменениях и последствиях. Что касается снятия ограничений, то механизм разблокировки по отдельным случаям будет рассматриваться индивидуально и, в отличие от западных санкций, вывод активов из России возможен только в рублях и после урегулирования нарушений.

Президент России Владимир Путин 16 июля подписал указ, согласно которому доли французской компании Danone АО «Данон Россия» и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» переданы во временное управление Росимуществу, рассказывал DK.RU. Обе компании ранее объявляли о планах сократить присутствие в России и продать бизнес. Теперь же активы западных Danone и Carlsberg заблокированы.