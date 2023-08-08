В Екатеринбурге мэрия выставила на продажу объект культурного наследия

«Здание Страховой кассы» находится в центре города. Сделка будет согласована с Екатеринбургской городской думой. Уточняется, что будущего покупателя обяжут привести здание в порядок.

Депутаты Екатеринбургской городской думы одобрили решение продать объект культурного наследия «Здание Страховой кассы», расположенный на улице Пушкина, 28 и землю под ним на аукционе. Здание является объектом культурного наследия. «За» проголосовали 28 человек, двое не голосовали, сообщает 66.RU.

Здание Екатеринбургской районной страховой кассы было простроено в 1924 году на территории бывшей усадьбы Гилевых.

Общая площадь двухэтажного здания 468 кв. м, площадь участка — 798 кв. м. Виды разрешенного использования земли позволяют приспособить памятник для деловых целей.

Как следует из постановления, подписанного мэром Алексеем Орловым, объект продадут на конкурсе. А будущего покупателя обяжут привести его в порядок.

Ранее DK.RU писал, что в Екатеринбурге в следующем году отремонтируют пять домов-памятников. Капитальный ремонт проведут в домах по следующим адресам:

ул. Свердлова, 30;

ул. Ленина 54/2 (здание комплекса Дома Госпромурала);

ул. Ленина, 5;

ул. Орджоникидзе 10;

бульвар Культуры, 8.

Жители домов, которые ремонтируются сейчас, приняли решение об увеличении ставки за капремонт, чтобы выполнить работы — они понимают, что проживают в объектах культурного наследия, где работы стоят дороже.

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