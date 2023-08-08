Производителям детских товаров предоставляют налоговые льготы

Компаниям, выпускающим детскую продукцию, необходима поддержка для повышения их конкурентоспособности. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму.

Для производителей детской мебели, автокресел, пеленок и других товаров, ставка налога снизится до 10%. В правительстве заявили, что компаниям, выпускающим детскую продукцию, необходима поддержка для повышения их конкурентоспособности. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в июле 2023 года, его могут принять в первом чтении уже 1 сентября, пишут Известия.

Уменьшение налоговой нагрузки поможет поддержать спрос, увеличит темпы роста рынка, поможет нарастить долю товаров российского производства на рынке и поддержит семьи с детьми, отметили авторы поправок в пояснительной записке к документу. Сейчас в Налоговом кодексе пониженная ставка налога предусмотрена для трикотажных и швейных изделий, колясок, детских кроватей и матрасов, а также игрушек и подгузников. Прочие изделия облагаются НДС в 20%.

Ранее в России создали ГОСТ на игрушки, который впервые даст определение всем типам этой продукции. Документ делит продукцию на 48 типов, например, игровые наборы, летающие игрушки, мячи и другие, сообщал DK.RU. По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонины Цицулиной, это позволит идентифицировать продукцию и исключить тех, кто ищет обходные пути.