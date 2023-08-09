В «Гринвич» зайдет бренд одежды, который считают аналогом Uniqlo

Пространство Just Clothes откроется в ноябре. Первые точки этой сети уже начали работу в Москве и Санкт-Петербурге, на очереди — другие города-миллионники.

В ноябре в «Гринвиче» откроется пространство российского бренда Just Clothes, который позиционирует себя как импортозамещенный Uniqlo. Об этом сообщает телеграм-канал торгового центра. Магазин откроется на нулевом этаже. Там, в частности, будут представлены базовая одежда, клетчатые рубашки, стеганые куртки.

Как уже писал DK.RU, бренд работает в том же формате, что и Uniqlo, с аналогичным ассортиментом и дизайном помещений. По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, по этой причине Just Clothes будет легко занять площадки, пустующие после ухода иностранных ритейлеров.

Напомним, Uniqlo приостановил работу магазинов в России 10 марта 2022 года на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. А 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии компания объясняла свое решение трудностями в ведении бизнеса.

Ранее DK.RU также писал, что весной в Екатеринбурге открылись магазины брендов, которые считаются аналогами Pull&Bear, Zara и Stradivarius, также прекративших свою работу в России. Так, в «Гринвиче», Меге и VEER MALL открылись точки сетей Dub, MAAG и VILET. А на месте магазинов Bershka стали открываться точки Ecru.