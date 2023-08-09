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Ко Дню города на набережной Исети заработает цветная подсветка деревьев

Ко Дню города на набережной Исети заработает цветная подсветка деревьев
Иллюстрация: Пресс-служба «УГМК-Застройщик»

Иллюминация начинается от делового дома «Демидов» и заканчивается около Свердловского академического театра драмы. Пока «УГМК-Застройщик» проводит тестовые запуски.

#БЛАГОУСТРОЙСТВО#НОВОСТИ

Световые декорации, которые установили на набережной Исети, имеют два основных режима — будничный и праздничный. При необходимости можно задать любой цвет подсветки. Инсталляцией можно управлять дистанционно.

Подсветку деревьев организовали на участке от делового дома «Демидов» до театра драмы. Как рассказали в пресс-службе «УГМК-Застройщик» (компания реализовала проект совместно со специалистами «МТ Электро»), пока проводятся тестовые запуски оборудования. Но уже ко Дню города жители и гости Екатеринбурга смогут увидеть, как иллюминация подчеркивает панораму квартала.

Набережная Исети является не только значимой частью Верх-Исетского района, но и визитной карточкой всего города. Благодаря активному благоустройству, пространство у воды становится любимым местом для отдыха, неспешных прогулок и занятий спортом. Уверен, что дополнительная подсветка прибрежной зоны сделает это место более притягательным, — отметил директор АО «Специализированный застройщик «УГМК-Макаровский» Дмитрий Сторожилов.

Ранее DK.RU писал, что на ул. Вайнера от Ленина до Малышева установили гигантские экраны. На прошлой неделе прошли тестовые запуски медиафасада. Было представлено два варианта светового шоу — с музыкой Queen и Бориса Гребенщикова (признан иностранным агентом).

Читайте также на DK.RU: В мэрии рассказали, каким будет юбилей Екатеринбурга и кто его хедлайнеры

Автор: Елизавета Порошина
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