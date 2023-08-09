Свердловскстат снова зафиксировал рост зарплат жителей региона

По данным ведомства, в мае текущего года сотрудники свердловских компаний в среднем заработали 62 663 тыс. руб. Уровень зарплат на средних и крупных предприятиях региона был чуть выше.

Свердловскстат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Свердловской области в январе-мае текущего года. Согласно этому документу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей (до вычета НДФЛ) в мае составила 62 663 тыс. руб. По сравнению с маем прошлого года, это больше на 16,3%.

Отдельно органы статистики посчитали начисленную зарплату сотрудников средних и крупных предприятий (без учета малого и микробизнеса) — она оказалась немного выше, 65 542 тыс. руб. По сравнению с маем прошлого года она также подросла — на 16,8%.

Однако, с учетом инфляции, рост зарплат ощутим не так сильно. По данным Свердловскстата, реальная зарплата в регионе с учетом роста потребительских цен по сравнению с маем прошлого года выросла только на 13,2%.

Показатели доходов населения в Свердловской области — ниже, чем во многих других регионах. Как уже писал DK.RU, в рейтинге российских регионов по численности среднего класса Средний Урал занял 24 место. По подсчетам экспертов, к среднему классу в регионе относится 10,4% семей, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. При этом после ежемесячных выплат по кредитам на автомобиль и жилье у семьи должно оставаться на повседневные расходы не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека.

Кроме этого DK.RU рассказывал, что 54% жителей Урала так или иначе готовы рассматривать предложения о работе вахтой. Основной мотивирующий фактор здесь — условия оплаты труда. Зарплата для вахтовиков должна быть в два-три раза выше текущего дохода человека.