Основатель «Инвитро» покинул компанию. А теперь вышел и из ветеринарного бизнеса

После ухода из бизнеса основателя «Инвитро» Александра Островского в структурах компании продолжаются изменения. Так, сеть ветеринарных клиник Vet Union перешла к новому собственнику.

Предприниматель Дмитрий Кокин стал единственным владельцем ООО «Вет Юнион» — операционной компании сети ветклиник Vet Union, входящей в «Инвитро», сообщает Коммерсант. Ему также перешли 74,9% в «Проактив Информ», управлявшей медицинским интернет-телеканалом Med2Med и другими медиапроектами «Инвитро», и 76% в «Раритас Тера», которая, судя по всему, является техническим юрлицом холдинга. Оставшиеся доли в этих структурах перешли партнеру Роману Мирончику.

После ухода из бизнеса основателя «Инвитро» Александра Островского (около месяца назад, Прим.Ред.) Мирончик стал основным владельцем головной структуры «Инвитро», развивающей также одноименную сеть медицинских лабораторий. В августе ей стала основанная Романом Мирончиком «Холдинговая компания Инвитро».

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев предполагает, что Дмитрий Кокин мог частично профинансировать сделку по покупке основного бизнеса «Инвитро» и выданный им заем конвертировался в долю в других структурах холдинга. По его мнению, Роман Мирончик может быть не единственным конечным бенефициаром «Инвитро», приобретя этот актив в составе консорциума инвесторов. В финансировании сделки мог также участвовать Газпромбанк.

Сеть Vet Union объединяет три ветклиники и лабораторный комплекс для животных. В 2022 году выручка компании, по данным СПАРК, составила 494,4 млн руб., убыток — 22 млн руб. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк оценивает текущую стоимость сети в 200–250 млн руб. Качественных ветклиник не так много и они представляют интерес для инвесторов, говорит президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей и основатель ветклиники «Центр» Сергей Середа.

Наличие собственной лаборатории увеличивает ценность актива, так как позволяет снизить стоимость анализов и повысить удобство для клиентов. Спрос на такие услуги также растет. По оценкам BusinesStat, за 2018–2022 годы число платных ветеринарных услуг для домашних животных в России выросло на 9,4% и составило 37,4 млн. В первом квартале 2023 года, по данным Росстата, было оказано таких услуг на 3,3 млрд руб., что почти на 2% выше год к году.

RNC Pharma Николай Беспалов сообщил Ранее, в июне, директор по развитию компаниисообщил о сокращении за год числа компаний, которые поставляют препараты для домашних животных, почти на 30% . Ветеринарные врачи и заводчики жалуются на нехватку наркоза для собак, импортных вакцин, которые практически исчезли с рынка (Nobivak, Eurikan), средств обработки от глистов (Панакур) и обезболивающих, а также эффективных капель и таблеток для защиты питомцев от клещей и дефляриоза, таких как Бравекто, Симпарика, Нексгард спектра. Отечественных аналогов этим препаратам нет, а цены за одну упаковку таблеток взлетели на маркетплейсах в 3-4 раза за год (до 8000 руб. за упаковку таблеток, действующих три месяца).

В ответ на это Совфед предложил ограничить ввоз импортных ветпрепаратов, лекарств от производителей из недружественных стран, рассказывал DK.RU. 2 июня стало известно, что в Совете Федерации предлагают ввести повышенные пошлины на 35% для импорта ветпрепаратов. Это будет способствовать росту отечественного производства, полагают авторы инициативы.