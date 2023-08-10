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«Золотое яблоко» предложит покупателям собственную линейку косметики

«Золотое яблоко» предложит покупателям собственную линейку косметики
Иллюстрация: страница «Золотого яблока» в ВК

Компания приступила к разработке собственной уходовой косметики в мае 2022 г. Пока в линейке For me by gold apple всего девять продуктов: это гели для душа, молочко для тела и кремы для рук.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Опытные образцы продукции For me by gold apple создаются и проходят тестирование в подразделении Elflab, которое было сформировано под эту задачу.  

Этот запуск — итог более 20 лет опыта на бьюти-рынке и полутора лет активной подготовки, — отмечают в «Золотом яблоке» (цитата по 66.ru).

Сейчас в ассортименте нового бренда три коллекции уходовой косметики. Они разделены по ароматам, где каждый — «это история-ассоциация, которая задает настроение на весь день».

Линейка For me by gold apple может быть расширена в ближайшее время.

В мае 2022 г. гендиректор сети «Золотое яблоко» Анна Кошкина сказала, что наступает время, когда крупные западные концерны не будут привлекать внимание потребителей. Они будут выбирать других производителей, которые будут с ними «разговаривать»:  

Я думаю, что придут новые бренды, на которые мы будем переключаться. Это изменит рынок. Обычная история: есть косметические концерны с вековой историей, но приходят небольшие стартапы с новыми интересными формулами и дизайном, кто-то останется на рынке, кто-то исчезнет, а кого-то купит этот огромный концерн. 

Ранее DK.RU сообщил о выходе «Золотого яблока» на аптечный рынок. В качестве площадки для запуска «пилота» был выбран универмаг Bolshoy в Екатеринбурге.

Автор: Виктория Говорковская
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