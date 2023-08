«Золотое яблоко» предложит покупателям собственную линейку косметики

Иллюстрация: страница «Золотого яблока» в ВК

Компания приступила к разработке собственной уходовой косметики в мае 2022 г. Пока в линейке For me by gold apple всего девять продуктов: это гели для душа, молочко для тела и кремы для рук.