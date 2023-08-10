Свердловская область перевыполнила годовой прогноз по доходам в казну

Несмотря на санкции в отношении экспортно-ориентированных предприятий Урала, динамика поступления доходов в казну региона остается стабильной. За первое полугодие прогноз по доходам исполнен на 61%.

10 августа губернатору Евгению Куйвашеву был представлен отчет об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2023 г. Как отмечается в документе, налоговые и неналоговые доходы в казну составили 216,2 млрд руб. Прогноз по ним исполнен на 61%.

Мы фиксируем рост поступлений из основных доходных источников нашего бюджета. Прежде всего речь идет о поступлениях по налогу на прибыль за счет курсовых разниц. Также в первом полугодии увеличились поступления по НДФЛ, акцизам, налогу на имущество, по специальным налоговым режимам от субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц», — уточнил министр финансов Свердловской области Александр Старков.

Объем безвозмездных поступлений составил 26,3 млрд руб. Расходы областного бюджета за полгода выросли на 7 млрд руб. и составили 179,7 млрд руб. Из них 73,1 млрд — межбюджетные трансферты, направленные на поддержку муниципалитетов Свердловской области.

Свердловская область сохранила социальную ориентированность бюджета. Так, в первом полугодии на финансирование отраслей соцсферы было направлено 129,2 млрд руб. — 71,9% расходов областного бюджета.

Структура бюджетных расходов:

здравоохранение —18,4 млрд руб.

развитие дорожного хозяйства — 12,8 млрд

сфера ЖКХ — 6,1 млрд

укрепление сферы физкультуры и спорта — 5 млрд

культура — 2,1 млрд

реализация социальной политики —50,5 млрд

развитие сферы образования — 53 млрд.

Ранее DK.RU сообщил, что Свердловскстат зафиксировал рост зарплат жителей региона. В августе ведомство опубликовало доклад о социально-экономическом положении Свердловской области в январе-мае текущего года. Согласно этому документу, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата жителей (до вычета НДФЛ) в мае составила 62 663 тыс. руб. По сравнению с маем прошлого года, это больше на 16,3%.

Напомним, что в рейтинге российских регионов по численности среднего класса Средний Урал занял 24 место. По подсчетам экспертов, к нему относится 10,4% семей, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск.