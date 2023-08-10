Мэрия Екатеринбурга грозит забрать у девелоперов часть площадок

Речь идет о территориях, полученных через механизм расселения собственников квартир в аварийных и ветхих домах (РЗТ). Чиновники проверили такие площадки и остались недовольны результатами.

РЗТ — это механизм, который позволяет вовлекать в освоение территорию со старым жилым фондом. Суть механизма в следующем: муниципалитет определяет участки для застройки и выставляет на торги право построить там дома. Активнее всего РЗТ применялось в 2012–2015 гг. Многие девелоперы смогли пополнить благодаря ему свои земельные банки.

На некоторых из этих участков процесс расселения так и не был запущен. Поэтому мэрия Екатеринбурга хочет забрать их у застройщиков и передать под КРТ.

Договоры на площадки, где работа не велась или велась очень медленно, в ближайшее время будут расторгнуты. Людям будет предложен новый вариант — инструмент комплексного развития территорий (КРТ). Если они согласятся, то строительство будет идти по новому механизму, — сообщил вице-мэр Рустам Галямов (цитата по 66.ru).

В настоящий момент в Екатеринбурге заключено пять договоров КРТ: три — в отношении жилой застройки и два — по промзонам. По словам чиновников, программа пользуется интересом у владельцев ветхого жилья.

Напомним, что в июле Администрация Екатеринбурга отдала под реновацию еще три площадки, застроенные аварийными и ветхими домами. Новое жилье возведут на ул. Вилонова, Летчиков и Кварцевой.

Ранее о том, как будет реализовываться программа КРТ в городе, рассказал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов. В частности, он сообщил, что в июле состоятся общие собрания жильцов в ряде районов со старыми домами. Если жители проголосуют за включение в программу КРТ, аукционы пройдут в октябре.