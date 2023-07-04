Под КРТ отданы еще три площадки в Екатеринбурге

В администрации рассказали, сколько новых квадратных метром недвижимости появится в кварталах в Пионерском и Завокзальном районах, а также на Уктусе.

Администрация Екатеринбурга отдала под реновацию еще три площадки города, застроенные аварийными и ветхими домами. Новое жилье возведут на ул. Вилонова, Летчиков и Кварцевой.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в границах ул. Вилонова и Учителей (Пионерский район) под программу КРТ (комплексное развитие территорий) попадает примерно 2 га. Сейчас там стоят шесть жилых домов общей площадью 3 000 кв.м. В рамках проекта расселят 78 помещений, построят около 79 тыс. кв. м. недвижимости.

На ул. Летчиков в Завокзальном районе Екатеринбурга вместо семи домов 1940 – 1950-х годов постройки возведут более 63,5 тыс. кв. м. жилья, будет расселено 132 помещения.

В границах КРТ на ул. Кварцевой на Уктусе сейчас стоят пять жилых домов, два из них признаны аварийными. Будет расселено 42 помещения, 17 из них из аварийных домов. На территории возведут 36,5 тыс. кв. м. недвижимости.

Напомним, в программу КРТ в Екатеринбурге включают дома высотой до пяти этажей, построенные по 1970 год включительно, дома без централизованных коммунальных сетей и изношенные деревянные дома. Всего в городе более 1300 таких зданий. Первые кварталы по программе отстраиваются в Орджоникидзевском районе города, на Эльмаше и Уралмаше, затем ветхие дома снесут и Железнодорожном и Чкаловском районах.

Ранее о том, как будет реализовываться программа КРТ в городе, рассказал заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга Андрей Чернышов. В частности, он сообщил, что в июле состоятся общие собрания жильцов в ряде районов со старыми домами. Если жители проголосуют за включение в программу КРТ, аукционы пройдут в октябре:

В прошлом году аукцион на право заключения договора о КРТ вызвал большой интерес со стороны застройщиков. Мы видим, что и в этом году программа востребована. Нам поступают запросы от застройщиков с просьбой предоставить информацию и технико-экономические показатели по тем площадкам, по которым планируем провести аукционы в этом году.

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