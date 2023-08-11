Рынок готовых рационов катится вниз: целевая аудитория покинула Россию

Необходимость поддержания спроса вынуждает участников рынка фокусироваться на бюджетных линейках, из-за чего продажи в отрасли могут сократиться вместо прогнозируемого роста.

Оборот рынка доставки готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд в этом году может сократиться на 1% вместо ожидаемого роста на 5-15% год к году, говорится в исследовании Infoline, результаты которого опубликовал Коммерсант. Совокупные продажи по итогам года окажутся на уровне 15,5 млрд руб. против ранее ожидавшихся 16,5 млрд руб. В таких условиях аналитики ждут усиления консолидации, которая уже привела к снижению за год доли небольших игроков с 33% до менее чем 20%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет ухудшение прогноза фокусом игроков на развитие бюджетных линеек. Performance Group (Performance Food, Level Kitchen, My Food) в июне 2023 года запустила подобную линейку по цене от 9,9 тыс. руб. в месяц. А в 2022 году компания Grow Food начала развивать отдельный бренд низкой ценовой категории «ПриЕм» с доставкой питания также от 9,9 тыс. руб. в месяц. Классические программы питания Performance Food стоят 1,5-2,3 тыс. руб. в день.

Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин говорит, что спрос на бюджетное меню у компании тоже растет. Но, отмечает он, сегмент доставки готовых рационов питания и продуктовых наборов в целом настроен на регулярного потребителя, которого в нестабильное время стало сложнее удержать.

Рост предложения готовых блюд также повлиял на снижение количества заказов у специализированных сервисов доставки готовых рационов. Кризис сегмента готовых рационов и наборов для приготовления еды не удивляет, так как это премиальный продукт для аудитории, заметная часть которой покинула Россию, добавляет эксперт. По его словам, сокращение продаж год к году — весьма пессимистичный сигнал для рынка.

Участникам рынка приходится предпринимать много усилий, чтобы не допустить снижения выручки, продолжает Ашин. По оценкам Infoline, во втором квартале 2023 года доля небольших сервисов в совокупной выручке отрасли сократилась до 19,3% против 33% годом ранее. По словам Михаила Бурмистрова, крупным сервисам удается лучше конкурировать за счет собственных производственных мощностей, которые малые игроки не могут себе позволить. По его мнению, консолидация на рынке будет только усиливаться.

Между тем продукты питания в России продолжают дорожать, а цены на курятину даже достигли исторического максимума, рассказывал DK.RU. Причиной стало в том числе ограничение поставок курицы из Белорусии. Наиболее сильно сильно цены выросли также на рыбу и мясо.