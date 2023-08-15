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ФАС и Генпрокуратура займутся проверкой беспрецедентного роста цен на товары для животных

ФАС и Генпрокуратура займутся проверкой беспрецедентного роста цен на товары для животных
Иллюстрация: архив DK.RU

В России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей. Вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость.

#ЦЕНЫ#ПРОВЕРКИ#НОВОСТИ

ФАС и Генпрокуратура начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных, пишут Известия. Поскольку сегодня в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей, вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, указал в обращениях к ведомствам инициировавший проверку первый зампред комитета ГД по экологии Владимир Бурматов. Еще в середине июля он сообщил о массовых жалобах россиян на увеличение стоимости лекарств и еды для животных. 

Владимир Бурматов не исключает нового скачка цен осенью, так как об этом уже сообщили некоторые производители:

Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные. Ведь доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов.

ФАС в свою очередь сообщила, что направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой предоставить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023 г. на рынке ветеринарных препаратов, в том числе, сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике.

Ранее на DK.RU: 19 лекарств — это все, что останется от рынка импортных ветпрепаратов к 1 сентября. Число импортных лекарств для домашних животных сократится в семь раз. Исчезнут современные кардиологические и стоматологические препараты, антибактериальные спреи, вакцины. Президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа сказал, что быстрого замещения импорта в отрасли, которую 30 лет занимали зарубежные компании, ждать не стоит. В реестре лекарств для ветеринарного применения и так мало препаратов для домашних животных.

Автор: Андрей Широков
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