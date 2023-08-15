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Почти Volkswagen и Mercedes-Benz: на заводах ушедших компаний запускают производство

Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ
Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ. Иллюстрация: realtribune.ru

Вскоре российский авторынок может пополнится новыми моделями, которые начнут собирать на заводах бывших концернов Volkswagen в Калуге и Mercedes-Benz «Автодом» в Подмосковье.

#ПРОИЗВОДСТВО#АВТОРЫНОК#НОВОСТИ

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге запустят уже в этом году, а экс-завод Mercedes-Benz «Автодом» в Подмосковье могут наладить уже к 2024 году, сообщает Коммерсант со ссылкой на заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова:

На второй площадке [в Подмосковье] будет налажен выпуск легковых автомобилей. Надеюсь, что коллеги финализируют свои договоренности с выбранными индустриальными партнерами и в следующем году запустят производство.

Автобренды объявили об уходе из России в 2022 г. на фоне напряженной политической ситуации и в рамках санкционного сдерживания.

Накануне стало известно, что Mercedes-Benz отключил дилеров в России от программного обеспечения, сообщал DK.RU. Теперь ремонт и обслуживание автомобилей Mercedes в России будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний». При этом некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса. Эксперты говорят, что из-за отсутствия официального ПО могут возникнуть проблемы с сигнализацией и кодированием ключей от машины.

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр назвал неприятной ситуацию с блокировкой ПО Mercedes-Benz. Он считает, что другие концерны вскоре также закроют доступ к своему софту для российских дилеров. Добавим, что ранее владельцы автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault потеряли возможность удаленного запуска двигателя, просмотра остатка бензина в топливном баке, обновления программ, контролирующих работу мотора, антиблокировочной и тормозной систем.

Автор: Андрей Широков
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