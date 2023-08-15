Зарплата меньше 500 долларов. Трудовые мигранты отказываются от России из-за слабого рубля

Если раньше среди трудовых мигрантов из ближней Азии были популярны Россия и Казахстан, то сейчас на стройку они едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон проводят в Великобритании.

До трети трудовых мигрантов могут покинуть Россию в ближайшие месяцы из-за ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, пишут «Ведомости».

Глава узбекской диаспоры Москвы Бахром Исмаилов рассказал, что недавно был проведен опрос среди 30 тыс. представителей диаспоры и выяснилось, что 50% респондентов думают о том, чтобы уехать из России в связи с ростом курса доллара, 25% опрошенных не планируют этого делать и 25% еще не определились с ответом.

Бахром Исмаилов говорит, что из-за слабого рубля заработки иностранных граждан в России становятся сопоставимыми с доходами на родине:

Отток трудовых мигрантов в первую очередь вероятен в наименее оплачиваемых сферах — ритейле, общепите, клининге, кейтеринге, курьерской доставке, сельском хозяйстве и т. д., — говорит он.

Как рассказывал DK.RU, доллар в последние дни достигал на торгах отметки 101 руб. а евро перешагнул за отметку 111 руб. С начала года доллар и евро выросли в среднем на 30 руб. По данным ЦБ, с начала года реальный эффективный курс рубля снизился на 26,4%. Для рудовых мигрантов это означает, что их зарплаты упали почти на 30%, потому что заработки они переводят семьям на родину именно в долларах и евро.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов говорит, что мигранты также теряют часть заработанных средств, отправляя деньги на родину, так как конвертация средств происходит по местному курсу страны:

Но даже без ослабления курса рубля тенденция переориентации трудовых мигрантов на другие направления действительно усиливается. У граждан Таджикистана сейчас на выбор есть 15 стран для заработка. Если раньше наиболее популярными были Россия и Казахстан, то сейчас, например, на стройку едут в Южную Корею, а сельскохозяйственный сезон таджики проводят в Великобритании, — отмечает он.

Издание пишет, что в 2021 г. средняя зарплата трудовых мигрантов в России составляла 47 тыс руб. Наибольшие зарплаты были зафиксированы у мигрантов, занятых в строительстве и ремонте, — 54 тыс руб., наименьшие — у тех, кто занят в сельском хозяйстве, — 37 тыс. руб. В любом случае средние зарплаты при нынешнем курсе не превышают 500 долларов или евро.

Эксперт по миграционным вопросам Вадим Коженов полагает, что прогнозируемый отток мигрантов преувеличен. По его словам, многие едут в Россию не только зарабатывать, но «приезжают в целом жить другой жизнью». Он считает, что как минимум 10% действующих трудовых мигрантов покинут страну из-за низких зарплат. В первую очередь нехватка рабочей силы может наблюдаться в сфере строительства.

Директор проектов фонда «Добрососедство» Юрий Московский подтверждает, что Россия становится менее привлекательной для трудовых мигрантов из-за низких по сравнению со странами Евросоюза зарплат и нелояльного отношения правоохранительных органов:

Жители Молдавии, например, ранее выбиравшие для заработков Россию, теперь предпочитают ехать в Германию и соседние с ней государства.

Ранее проректор Финансового университета Александр Сафонов говорил, что Узбекистан заключает соглашения об иностранной рабочей силе с Великобританией, Германией, Турцией, ОАЭ, КНР и Южной Кореей. Так что конкуренция за среднеазиатских сотрудников будет увеличиваться. В этом случае России следует ориентироваться на трудовых мигрантов из Индии, Индонезии и Ирана.

Ранее Минтруд оценивал потребность в трудовых мигрантах в России к 2030 г. в 3,5 млн человек, это на 400 тыс. человек больше нынешнего показателя.

DK.RU рассказывал, что до 50 тыс. трудовых мигрантов к концу 2023 г. могут оказаться в России в неурегулированном правовом статусе из-за просроченных долгов микрофинансовым организациям (МФО).