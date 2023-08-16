Red Wings возвращается к нормальному расписанию перелетов, но дело на них все же заведут

Авиакомпания, прекратившая перевозить пассажиров из-за поломки сразу нескольких самолетов, заявила, что возобновляет перевозки. Глава СК поручил проверить ситуацию.

Авиакомпания Red Wings сообщила, когда возобновит полеты по расписанию. В сообщении перевозчика на официальном телеграм-канале сказано, что это произойдет сегодня, 16 августа, с 14.00 по Москве, до этого будут выполнены два перелета из Екатеринбурга в Анталью и один обратный рейс. Пассажиров доставят на трех имеющихся у Red Wings Boeing-777, которые были отремонтированы.

Сотрудники Red Wings предприняли все возможные усилия, направленные на создание комфортных условий и исправление ситуации, связанной с задержками рейсов. <…> Начиная с 14:00 (мск) 16 августа мы полностью вернемся к своему расписанию, опубликованному на сайте, — говорится в сообщении.

Кроме того, самолеты Red Wings вылетят из Антальи в аэропорт Жуковский и из Жуковского в Шарм-эш-Шейх — эти рейсы ранее тоже были отменены. Еще семь международных рейсов из городов России в Анталью и Шарм-эш-Шейх выполнит авиакомпания «Икар».

Напомним, авиакомпания Red Wings серьезно задержала рейсы по направлению Екатеринбург – Анталья и Анталья – Екатеринбург в понедельник, 14 августа. Некоторые туристы не могли вылететь из пункта назначения с выходных, на время ожидания их разместили в гостиницах. Причиной стало обнаружение технический неисправности сразу у двух самолетов, выполнявших рейсы.

В письме от имени гендиректора Евгения Солодилина, которое получили пассажиры авиакомпании, сказано, что поломка связана с санкциями — сложности с поставкой запчастей усложнили оперативный ремонт воздушных судов. В качестве извинения пассажирам пообещали подарить сертификаты на бесплатные полеты по России сроком действия в один год.

Сегодня также стало известно, что глава СК Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело на Red Wings в связи со сложившейся ситуацией.

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