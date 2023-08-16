Российские власти обсуждают введение контроля за движением капитала из-за слабого рубля

Правительство планирует возврат к обязательной продаже экспортной выручки, поскольку повышение ключевой ставки до 12% годовых может быть недостаточным для начала укрепления рубля.

Российские власти могут вернуться к частичному контролю за движением капитала, чтобы остановить падение рубля, пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

Источники издания пояснили, что на совещании правительства с экспортерами обсуждалось предложение вернуться к обязательной продаже экспортной выручки. Двое из источников Bloomberg заявили, что «никакого прорыва достигнуто не было» и в конце этой недели может состояться еще одна встреча.

Известно, что совещание состоялось накануне внепланового заседания ЦБ 15 августа, на котором регулятор принял решение поднять ключевую ставку до 12%.

Экономист «Ренессанс Капитала» Софья Донец полагает, что без интервенции ЦБ или обязательной продажи экспортной выручки укрепление рубля займет несколько месяцев.

При этом Bloomberg отмечает, что политики не захотят проводить прямые интервенции на валютном рынке, поскольку большая часть резервов Центробанка заморожена из-за санкций. Так что введение контроля за движением капитала весьма вероятно.

Напомним, 28 февраля 2022 г. курс доллара достигал 105 руб., а курс евро — 127 руб. Тогда ЦБ поднял ключевую ставку до 20%, а Минфин обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров, рассказывал DK.RU.

В мае 2022 г. года норма была снижена до 50%. В июне обязательную продажу валютной выручки отменили.

Добавим, что 15 августа Центробанк на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу до 12% годовых. Как сообщал DK.RU, такое решение было принято на фоне непрекращающегося ослабления рубля: 14 августа доллар поднялся выше 101 рубля, евро превысил 111 рублей.