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Художников Екатеринбурга разных поколений собрали в ЕМИИ

Художников Екатеринбурга разных поколений собрали в ЕМИИ
Иллюстрация: wikiwand.com

Увидеть работы Миши Брусиловского, Алексея Рыжкова и Старика Б.У. Кашкина можно будет с 18 августа. Всего зрителей ждет 130 работ от 65 авторов разных лет.

#НОВОСТИ

Екатеринбургский музей изобразительных искусств (ЕМИИ) представит новую выставку работ городских художников разных поколений, приуроченную к 300-летию города. Гостей выставки ждет 130 работ от 65 авторов, в том числе: гравюра «Вид города Екатеринбурга» 1783-го года Луи Николя де Леспинаса, картина «Набережная Рабочей Молодежи вечером» (1935 г.) Александра Давыдова, полотно «Город» (1965 г.) Германа Метелева, а также работы Юрия Пименова, Ивана Слюсарева, Светланы Тарасовой, Миши Брусиловского, Александра Лысякова, Александра Алексеева (Свинкина), Сергея Михайлова, Анатолия Калашникова, Алексея Рыжкова, Старика Б.У. Кашкина и других.

Выставка «Екатеринбург: маршрут художника» (0+) будет представлена в залах Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ул. Воеводина, 5) с 18 августа по 22 октября 2023 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Музей истории Екатеринбурга обновил экспозиции в двух центральных выставочных залах. На Площади городских часов начала работать выставка «День города. Эволюция праздника». Ее посетители могут узнать, как, когда и по чьей инициативе отмечались дни рождения города сто, двести и триста лет тому назад, и кому они посвящались.

В зале Почетных граждан открылась выставка «Высокое звание. Почетные граждане Екатеринбурга», партнерами которой выступили отдел по делам архивов Администрации города Екатеринбурга и ГКУ СО «Государственный архив Свердловской области».

Также на DK.RU: Артефакты прошлого сквозь призму современности. В «Марте» открылась выставка-мистификация

Автор: Александра Клименко
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