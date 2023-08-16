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Банк «Открытие» не планирует сокращать штат и отделения после объединения с ВТБ

Банк «Открытие» не планирует сокращать штат и отделения после объединения с ВТБ
Иллюстрация: Яндекс.Карты

По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Юрия Андресова, существующие ресурсы двух банков потребуются для работы на растущем рынке.

#БАНКИ#НОВОСТИ

Банки «Открытие» и ВТБ после слияния планируют увеличить существующую клиентскую базу. Поэтому в настоящий момент планов по закрытию действующих отделений банка «Открытие» и по сокращению штата в регионах нет. Об этом во время визита в Екатеринбург DK.RU рассказал заместитель президента-председателя правления банка «Открытие» Юрий Андресов.

Вы видите, какой динамичный сегодня рынок. Мы начали год с одной ключевой ставкой, теперь живем с другой. Растут объемы бизнеса, ипотека, потребность в финансовых услугах. Многие банки закончили полугодие со сверхдоходами. У нас есть амбициозные цели по дальнейшему росту. Поэтому пока мы ничего не сокращаем. Не планируем такие изменения.

Он также отметил, что пока оба банка работают по бизнес-планам текущего года и готовятся к миграции клиентской базы. Фактически объединение бизнесов произойдет в 2024 г. — к этому моменту все клиенты перейдут обслуживание в ВТБ.

Как ранее писал DK.RU, сделка по приобретению банка «Открытие» состоялась в конце 2022 г., его продали за 340 млрд руб. Сдача лицензии банка «Открытие» и его добровольная ликвидация запланированы на 2025 г.

Добавим, что сегодня в Екатеринбурге на территории Дендрологического парка открылось благоустроенное пространство с фотозоной. Оно находится со стороны ул. Добролюбова. Идея проекта принадлежит администрации парка. Ее поддержали в мэрии Екатеринбурга. Реализовал проект банк «Открытие».

Банк «Открытие» не планирует сокращать штат и отделения после объединения с ВТБ 1

На церемонии открытия заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов пообещал, что дальнейшим благоустройством парка займутся уже городские власти — они запланировали ежегодно выделять на эти цели определенное финансирование.   

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Автор: Елизавета Порошина
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