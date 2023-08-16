Цены — ниже 99 руб. «Детский мир» вышел на рынок дискаунтеров
«Детский мир» открыл в Москве свой первый дискаунтер под названием «Еще». Ассортимент насчитывает около 4 тыс. наименований, более 2 тыс. из них продаются по цене ниже 99 руб.
Компания «Детский мир» открыла на втором этаже торгового центра «Алтуфьевский» в Москве первый дискаунтер (магазин с ценами ниже рыночных) под названием «Еще». Там наряду с продуктами питания представлены также одежда и обувь, пишет Коммерсант. В торговом зале, площадь которого составляет около 600 кв. м, есть примерочная. Кроме того, в дискаунтере продаются косметика, средства для ухода за домом, аксессуары и товары для детей.
Ассортимент магазина насчитывает около 4 тыс. наименований, более 2 тыс. из которых продаются по цене ниже 99 руб.
В ближайшее время в Москве появятся как минимум три магазина «Еще». По предварительным данным, одна из точек дискаунтера появится в Бутово. Сообщается, что магазины «Еще» также должны появиться в Мытищах, городском округе Солнечногорск, Ярославле, Ржеве, Нижнем Новгороде, Муроме и Павлово.
Магазин «Еще» уже работает в городе Дзержинск Нижегородской области.
Формат дискаунтеров растет быстрее всего на российском рынке розничной торговли продуктами, рассказывал DK.RU. Так, в торговой сети «Магнит» считают этот формат одним из самых перспективных и будут увеличивать свое присутствие в этом сегменте. За январь-сентябрь 2022 г. выручка ГК «Торгсервис», объединяющая жесткие дискаунтеры «Светофор» и «Маяк», выросла на 47,8%, до 296,3 млрд руб. год к году — это максиму среди топ-10 продуктовых сетей. По статистике, 20% россиян стали чаще ходить в дискаунтеры, чтобы снизить расходы.
Развивает формат дискаунтеров и X5 Group, у которой в этом сегменте работают магазины «Чижик»: к 2026 г. компания нацелена стать лидером среди дискаунтеров. В планах сети на этот год — увелчить число магазинов «Чижик» втрое, до 1,5 тыс.