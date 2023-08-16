Цены — ниже 99 руб. «Детский мир» вышел на рынок дискаунтеров

«Детский мир» открыл в Москве свой первый дискаунтер под названием «Еще». Ассортимент насчитывает около 4 тыс. наименований, более 2 тыс. из них продаются по цене ниже 99 руб.

Компания «Детский мир» открыла на втором этаже торгового центра «Алтуфьевский» в Москве первый дискаунтер (магазин с ценами ниже рыночных) под названием «Еще». Там наряду с продуктами питания представлены также одежда и обувь, пишет Коммерсант . В торговом зале, площадь которого составляет около 600 кв. м, есть примерочная. Кроме того, в дискаунтере продаются косметика, средства для ухода за домом, аксессуары и товары для детей.

Ассортимент магазина насчитывает около 4 тыс. наименований, более 2 тыс. из которых продаются по цене ниже 99 руб.

В ближайшее время в Москве появятся как минимум три магазина «Еще». По предварительным данным, одна из точек дискаунтера появится в Бутово. Сообщается, что магазины «Еще» также должны появиться в Мытищах, городском округе Солнечногорск, Ярославле, Ржеве, Нижнем Новгороде, Муроме и Павлово.

Магазин «Еще» уже работает в городе Дзержинск Нижегородской области.