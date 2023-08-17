«Чтобы 1 сентября не стало временем стресса и тревоги, готовиться стоит заранее»

До начала учебного года всего две недели. Чтобы переход от летнего ничегонеделания к четкому графику не стал ужасом для всей семьи, стоит учесть несколько моментов. Мнение психолога.

Начало осени для многих является синонимом стресса и тревожности. Ведь учебный год — это не только новые предметы и учителя, но и изменения в повседневной рутине. К счастью, существуют эффективные способы справиться с волнением и встретить осень с оптимизмом. О том, как помочь себе и детям-школьникам в преддверии 1 сентября, DK.RU рассказала Елена Данилова, семейный психотерапевт, бизнес-психолог и коуч.

Почему все, от мала до велика, испытывают стресс перед 1 сентября? В чем он проявляется?

— Летом все мы привыкаем к размеренному ходу жизни. Дети — к ничегонеделанию на каникулах, родители — к предсказуемой последовательности дел: работа, дом, работа. Но с началом учебного года школьники и их родители вынуждены менять режим дня на более загруженный и распланированный. Количество часов в сутках не увеличивается, чего не скажешь о делах. Это все может стать источником стресса, спровоцировать раздражение, злость и усталость. Наше тело может отреагировать слабостью, головной болью, частыми простудами и другими недомоганиями.

Согласно исследованию онлайн-школы «Фоксфорд», 65% школьников испытывают стресс перед 1 сентября. Тяжелее всего приходится ученикам от 7 до 9 лет, среди них переживают 78% опрошенных. Взрослые не отстают: перед началом учебного года 80% родителей испытывают стресс . Большинство из них отмечают, что переживают, что дети не смогут влиться в учебный режим.

Как снизить уровень этого стресса ?

— Лучший метод борьбы со стрессом перед началом учебного года — это плавный переход к новому режиму дня. Начать подготовку нужно уже сейчас: покупать канцелярию, прибраться на рабочем столе, составить план дня, обсудить цели на предстоящий год. Помимо учебных задач запланируйте время отдыха: решите, как будете проводить выходные и куда поедете в ближайший отпуск.

Первую учебную неделю лучше организовать так, чтобы она была не сильно загружена. Можно спланировать совместные прогулки, походы в гости, отказаться на это время от занятий с репетитором и дополнительных кружков.

Конечно, важно обеспечить всем членам семьи и особенно детям правильный распорядок дня, здоровое питание, занятия спортом. Лучше всего внедрить эти практики на постоянной основе, а не только в период осенней хандры.

Как сделать так, чтобы школьные проблемы не портили отношения внутри семьи?

— Внутри семьи очень важно разговаривать друг с другом на уровне постоянного ежедневного ритуала. Большая часть конфликтов в семье школьников происходит из-за домашних заданий. 30% россиян считают, что объем домашних заданий нужно сократить до одного часа в день. Я, как и большинство моих коллег, рекомендую сделать домашнюю работу зоной ответственности ребенка и не вмешиваться в эту сферу. Не нужно делать уроки вместе, но важно поддерживать, если у ребенка что-то не получается.

Как это воплотить в жизнь? В первое время ваша задача как родителя — научить учиться. Для взрослых процесс выполнения домашнего задания кажется очень простым, а для ребенка это новая деятельность, к которой надо привыкнуть. Для начала помогите ему определить время для выполнения домашней работы. Можно объяснить, что поздний вечер — неудачный выбор, потому что накатывает усталость и нет ясности мыслей, как днем. Вместе рассчитайте, сколько времени уходит на задания по каждому предмету. Так он научится планировать день.

Уделите время не выполнению домашнего задания за ребенка, а обучению школьника новой деятельности, ответственности и планированию. Это очень важный навык, который не раз пригодится ему в жизни. Параллельно важно учить ребенка самомотивации, разделять с ним его чувства и трудности и помогать тогда, когда он сам запрашивает у вас помощь.

Детство — это не тренировка перед взрослой жизнью. Да, ученик школы — это уже отдельная личность, но ваша задача как родителя — помочь разобраться ему в своих чувствах, научить нести ответственность за поступки. Проживайте трудности вместе с ним, будьте на его стороне и поддерживайте.

Конфликты по поводу домашнего задания неминуемо приводят к разговору на повышенных тонах. Осенняя депрессия повышает градус напряжения. Можно ли этого избежать?

— Мы повышаем голос в двух случаях. Первый — это привычка из детства. Мы привыкли говорить громко, чтобы нас заметили и услышали. С нами так говорили родители, мы продолжаем эту традицию в своей семье. Избавиться от автоматизма поможет осознание и желание изменить ситуацию.

Второй случай — беспокойство. Когда мы испытываем страх, волнение, но не понимаем его причину, крик становится механизмом психологической защиты. Крик — подсознательная просьба о помощи. Чтобы научиться себя контролировать в этом случае, нужно, конечно, заняться развитием эмоционального интеллекта. Здесь подразумевается умение понимать и интерпретировать свои эмоции, брать за них ответственность.

Если вы сейчас находитесь на стадии осознания проблемы и хотите ее исправить, вам помогут несколько шагов:

Принятие своих эмоций. Скажите себе: да, я сейчас раздражен/раздражена. Подумайте о том, что вы сейчас чувствуете и что хотите получить. Озвучьте свои чувства. Например, если ребенок разбросал игрушки, а вы хотите, чтобы он их собрал, то можно честно сказать: «Ты знаешь, я очень устала и хочу спать. Мне важно, чтобы ты помог мне прибраться».

Если крик и раздражение стали постоянными спутниками, скорее всего, вас что-то сильно беспокоит в жизни. Обратите внимание на важные для вас сферы. Может быть, пора что-то изменить. И, конечно, заботьтесь о себе и давайте отдохнуть. Это важно для психологического равновесия.

Как помочь ребенку справиться со стрессом, если он меняет школу или идет в первый класс?

— В жизни мы очень много говорим о детях, но мало говорим с детьми. Разговаривать необходимо — это самое важное правило. Коммуникация помогает поддерживать связь с ребенком в любой ситуации и дает возможность знать, что он чувствует и думает.

Главное, что должен понимать ребенок, когда привычная жизнь меняется, это то, что дома его любят, принимают и поддерживают. Бывает, что переезд и смена школы необходимы родителям, открываются новые возможности. Очень важно не забывать про ребенка, спрашивать: как ты себя чувствуешь? А что ты думаешь? Как твое настроение? Как прошел день? Для детей смена обстановки тоже может быть положительным событием, ведь это новые друзья, приключения, это интересно.

Если что-то пошло не так, ребенок чувствует дискомфорт, переживает, то лучшая стратегия — создать дома безопасное пространство всецелого принятия. Получил тройку в новой школе? Не стоит ругать с порога, лучше спросить о его чувствах и планах, поддержать и сказать, что вместе справитесь. Не стоит подливать масла в огонь и добавлять стресса. Сохраняйте спокойствие и уверенность, будьте рядом и предлагайте помощь.

Как помочь себе и ребенку в период осенней меланхолии? Ведь сложно сохранять продуктивность, когда вокруг серость, лужи и грязь?

— Самое простое, что вы можете сделать — добавить ярких цветов в повседневную жизнь: яркий зонт, резиновые желтые сапоги, больше совместных ужинов, больше теплых встреч. Второе — это, конечно же, витамины, микроэлементы. Например, полезно в это время принимать солнечный витамин D.

Осень часто ассоциируется с новыми начинаниями, новым отсчетом. Самое время взяться за новое хобби, изучить здоровое питание, внедрить в распорядок дня зарядку или тренировки.

Бывает так, что человеку полезно переживать тоску, грусть, меланхолию. Не стоит вовсе игнорировать эти эмоции. Можно пересмотреть грустные фильмы и пережить чувство легкой грусти.

Начало учебного года — это шанс начать что-то новое, расширить горизонты. В этот период важно создать в семье поддерживающую атмосферу принятия. Чтобы 1 сентября не стало временем стресса и тревоги, стоит заранее подготовиться: плавно изменить свой график, распределить обязанности, спланировать время учебы, работы и отдыха. Проводите больше времени вместе, разговаривайте о своих чувствах и помогайте друг другу справиться с негативными эмоциями.

Помните, что позитивные мысли и ощущение счастья — часть нашего внутреннего мира. Наше благополучие зависит только от нас.

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