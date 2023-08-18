Екатеринбург становится столицей предпринимательства. Почему? Обратитесь к истории

В год 300-летия города бизнес и историки запустили спецпроект о людях, которые обеспечили развитие уральской столицы, и основных вехах истории города и его экономики.

В преддверии юбилея в уральской столице презентовали проект «История промышленности и предпринимательства в Екатеринбурге». Его совместно с сотрудниками Музея истории Екатеринбурга разработал Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей.

Возле резиденции СОСПП уже открылась уличная экспозиция, рассказывающая о том, какое влияние на развитие города оказал бизнес. На основе информации, полученной в ходе исследования, разработали тематические экскурсии для горожан и гостей города. Демо-версию такой экскурсии на этой неделе посетили руководители города и местных компаний. Вместе с ними с проектом познакомился DK.RU.

Маршрут начался от сквера Попова — бывшего сквера Нурова, названного в честь одного из самых успешных предпринимателей Екатеринбурга начала XX в. Михаил Нуров дважды занимал пост главы города, был щедрым меценатом. На его деньги строились больницы, велось озеленение территорий.

Дальше делегация переместилась на ул. Пушкина, которая раньше была Соборной. Как рассказала научный сотрудник музея Екатерина Калужникова, на этой улице располагается большое количество объектов, которые знакомят с историей предпринимательства разных эпох.

Примечательна история здания, где сегодня находится областной Арбитражный суд. В конце XIX – начале XX в. здесь был особняк управляющего Нижнеисетским заводом. Позже на этом месте появилось здание в стиле конструктивизма, где в советское время располагался Облисполком КПСС. Однако сохранились арочные окна ранее существовавшего здания.

Еще один пример — особняк на Пушкина, 12, который в XIX в. принадлежал управляющему золотопромывальной фабрикой, а затем гласному городской думы Гафиеву, который занимался бизнесом. По традиции того времени он сдавал первые этажи дома в наем коммерческим организациям. Так, на улице Пушкина в конце XIX в. на первых этажах располагались аптеки, стоматологические кабинеты, музыкальные магазины и представительства электрических компаний.

Дом на Пушкина, 8 изначально строился как доходный. Он возводился на деньги купца Анцеля Анцелевича — создателя первой и единственной в Екатеринбурге частной часовой фабрики.

Фактически это один из наиболее успешных примеров частного импортозамещения. Сначала Анцелевич торговал готовыми часами, закупленными в Швейцарии. Затем стал покупать комплектующие и собирать их здесь, на Урале. А потом закупил оборудование и решил обучать молодых людей сборке часов с нуля. В 1891 г. наш город посетил министр финансов Витте. Фабрика Анцелевича стала единственным частным предприятием, на котором он побывал и остался в полном восторге, — рассказала Екатерина Калужникова.

Финальной точкой маршрута по ул. Пушкина стала экспозиция у резиденции СОСПП. На стендах представлены шесть основных эпох развития города и его экономики:

XVIII век – первый период существования города-крепости, время создания старейшего из ныне действующих предприятий Екатеринбурга — Верх-Исетского завода;

конец XVIII – начало XIX века — становление Екатеринбурга как горного города, «золотая лихорадка» и появление самых успешных старообрядческих династий купцов–золотопромышленников;

конец XIX – начало XX века — период после отмены крепостного права. Из-за усиления конкуренции с зарубежными странами произошел резкий спад промышленности. В то же время расцвело частное предпринимательство. Через Екатеринбург проходит железная дорога, что становится стимулом для развития новых отраслей;

первая половина XX века — период Уральской области, связанный с развитием торговли, архитектуры и промышленности. В 1933 г. строится Уралмашзавод, а город растет: в 1924 г. население Свердловска составляло 86 тыс. чел., к 1945 г. — 548 тыс. чел.;

1940-1980-е гг. — перезагрузка экономики в военное время, эвакуация на Урал оборонных предприятий, а после окончания Великой отечественной войны мягкая конверсия ОПК и рост производства товаров народного потребления;

1990-е гг. — настоящее время — современный период, характеризующийся высочайшей конкуренцией на рынках.

Как рассказал исполнительный вице-президент СОСПП Александр Породнов, идея создать экспозицию об истории предпринимательства в Екатеринбурге возникла, когда союз занялся комплексным благоустройством территории рядом со своей резиденцией. Наряду с сотрудниками МИЕ к разработке стенда решили привлечь студентов. По словам основателя ГК «ANT-GROUP» Антона Батакова, в конкурсе на разработку лучшего архитектурного решения приняли участие восемь студентов. Автор лучшего проекта получил финансовое вознаграждение.

Нам удалось собрать большое количество информации для экспозиции, поэтому мы расширили проект, — объясняет Александр Породнов. — Во-первых, запустили портал history.sospp.ru на котором любой желающий может узнать об истории предпринимательства в Екатеринбурге. Во-вторых, разработали экскурсии о «бизнес-истории» города. Знаем, что у Алексея Валерьевича Орлова есть идея — запустить в школах предмет «Екатеринбурговедение». Мы бы хотели для него проработать модуль по истории предпринимательства, чтобы у маленьких жителей города были примеры людей, которые многого добились.

Как рассказал директор МИЕ Игорь Пушкарев, в ближайшее время наработки по «бизнес-истории» города станут отдельным модулем онлайн-проекта «Екатеринбурговедение» для школьников и их родителей. Также в уральской столице запустят тематические экскурсии для взрослых жителей и гостей города. Помимо улицы Пушкина в маршрут включат улицы Малышева и Вайнера. Предполагается, что точкой старта станет Площадь 1905 г., появившаяся на карте города в 1720-х годах.

Еще один проект, который будет использовать работки МИЕ и СОСПП, — «Предпринимательские классы». Его реализуют ГК «PRO», СОСПП и УрГЭУ. За последний учебный год с особенностями предпринимательства и его историей познакомились более 3 тыс. ребят из 10 городов области.

Мы видим, что Екатеринбург превращается в столицу предпринимательства России. Не только промышленные конгломераты, но представители среднаго бизнеса завоевывают российский и мировой рынки. Если изучить историю, причинно-следственная связь — почему это происходит — отлично прослеживается, — отметил гендиректор ГК «PRO» Андрей Гончаров.

Открытие экспозиции у резиденции СОСПП посетил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Он отметил, что сегодня городские власти и бизнес активно взаимодействуют и сообща решают задачи по развитию города:

Показательный пример: чуть более года назад по инициативе наших промышленников мы сформировали совет директоров при администрации города. В него вошли руководители промышленных предприятий, финансовых структур, вузов, общественных объединений. На основе запросов горожан был сформирован реестр добрых дел, и многие проекты из этого реестра уже реализованы силами бизнеса.

Например, рядом с монументом «Европа-Азия» открылся информационно-туристский центр. На улице Вайнера установили светодиодный экран. Готовится открытие фонтана Сбера на Плотинке. По инициативе Фонда святой Екатерины построен центр реабилитации детей после онкологических заболеваний. А УГМК сейчас занимается благоустройством Парка Энгельса.

Бизнес подготовил к 300-летию Екатеринбурга не только подарки, но и помог организовать концертную программу, пригласить артистов. Фестивальная неделя имеет большое количество партнеров. Отрадно, что бизнес сейчас развивается. Наши предприниматели активно заполняют ниши, которые освобождаются после ухода иностранных компаний. Поэтому роль предпринимательства в развитии Екатеринбурга сложно переоценить, — резюмировал Алексей Орлов.

В материале использованы фотографии, предоставленные СОСПП, и архивные снимки, предоставленные Музеем истории Екатеринбурга

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