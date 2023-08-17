Взамен «походу» на Запад? Wildberries нацелилась на рынок Китая

Компания зарегистрировала свой бренд в Китае во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг. Формальность или бизнес-план? По данным источников, это — не случайность.

Компания Wildberries зарегистрировала свой бренд в Китае во всех 45 классах Международной классификации товаров и услуг, пишет Forbes. Источник, знакомый с планами крупнейшего в России онлайн-ритейлера, сообщил, что компания намерена выйти на китайский рынок и начала переговоры с возможными партнерами.

По данным национальных публичных реестров, в последние два года компания зарегистрировала свой товарный знак в Индии, Монголии, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индонезии, на Филиппинах, в Афганистане и Северной Корее. Wildberries подала аналогичные заявки в Сингапуре и Таиланде.

Партнер Cross Insights Борис Овчинников полагает, что Wildberries решил попробовать работать в Азии взамен «походу на Запад». Он считает, что маркетплейс готов привлечь на свою площадку как азиатских продавцов, так и российских поставщиков, которые имеют прямые контакты с локальными производителями или занимается импортом.

По экспорту Wildberries — лидер среди российских маркетплейсов, напомнил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его словам, этот показатель составляет около 5-7% от общего оборота компании. По словам эксперта, выход в новую страну поможет онлайн-ритейлеру развивать отношения с местными продавцами, готовыми работать в том числе и на российском рынке. Другие маркетплейсы, например Ozon Global и «Яндекс.Маркет», уже привлекают зарубежных поставщиков, в том числе из Китая, добавил аналитик.

Генеральный директор компании «Онлайн патент» Алина Акиншина пояснила, что регистрация товарного знака на территории конкретной страны подразумевает потенциальное намерение компании выйти на ее рынок, или, по меньшей мере, заблокировать возможность захвата бренда третьими лицами.

До марта 2022 г. Wildberries имела представительства в 18 странах мира, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Италию и Испанию. Сейчас компания представлена в Казахстане, Белоруссии, Армении, Узбекистане, Киргизии и Израиле. С 1 августа ретейлер начал работать в Азербайджане, рассказывал DK.RU.

Сайт онлайн-торговли Wildberries был создан в 2004 г. бывшей преподавательницей английского языка Татьяной Бакальчук и ее мужем Владиславом. В 2019 г. Бакальчук впервые попала в рейтинг миллиардеров Forbes с состоянием $1 млрд, в рейтинге 2023 года она заняла 17-е место с состоянием $8,8 млрд.