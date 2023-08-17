Российские банки на один день заняли у ЦБ рекордные 7 трлн рублей. Зачем?

15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку, российские банки на один день заняли рекордную сумму и ушли в структурный дефицит. Эксперты говорят, что сектор решил запастись ликвидностью.

Российский банковский сектор 15 августа, когда ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п. — до 12%, на один день ушел в структурный дефицит ликвидности в размере 6,8 трлн руб., обратил внимание Forbes.

Это один из максимальных показателей за всю банковскую историю РФ, больший показатель дефицита был только 2-3 марта 2022 г., когда дефицит ликвидности банковской сферы превышал 7 трлн руб.

Как следует из данных регулятора, 15 августа требования Банка России к банкам достигли 8,83 трлн руб., а банков к ЦБ — 2,35 трлн руб. Количество средств, которые банки РФ заняли у ЦБ на один день оказался рекордным за всю историю и составил 6,9 трлн руб.

При этом на день раньше, 14 августа, требования ЦБ к банкам немного превышали 1,4 трлн руб., а требования банков к ЦБ были около 2,5 трлн руб.

Издание отмечает, что уже 16 августа сектор вернулся к своей норме: объем требований ЦБ составлял 1,45 трлн руб., а размещенные средства — 2,5 трлн руб. Как итог — структурный профицит 748 млрд руб.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова объяснила, что российские банки знали о предстоящем повышении ключевой ставки, но не знали насколько оно будет сильным. Так что банки решили подстраховаться и запаслись деньгами, на случай, если клиенты захотят забрать свои средства со счетов:

В прошлом году дефицит держался около месяца, тогда как в этот раз — лишь один день. Скорее всего, банки решили подстраховаться и запастись ликвидностью на случай запроса средств со стороны клиентов.

Управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов говорит, что такое поведение банков говорит о некотором их беспокойстве. Кредитные организации не хотят повторения истории марта 2022 г.:

Хотя сейчас давление уже не может быть таким резким, да и клиентские настроения стали спокойнее. Но все же поводы, которые потенциально могут спровоцировать волнения, появляются. В первую очередь, это ослабление рубля. Во вторую — не до конца прогнозируемые изменения в денежно-кредитной политике, — рассуждает он.

DK.RU рассказывал, что ЦБ вынужден был провести внеочередное повышение ключевой ставки до 12% на фоне падения рубля. Тогда курс доллара достигал 101 руб., а евро — 111 руб. Повышение ставки остановило падение российской валюты, однако укрепление оказалось недостаточным. Теперь правительство обсуждает введение контроля за движением капитала.