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Запущена цифровая карта Екатеринбурга со сведениями обо всех зданиях

Запущена цифровая карта Екатеринбурга со сведениями обо всех зданиях
Иллюстрация: телеграм-канал «Код Екатеринбурга»

В сервисе собрана информация о возрасте домов в городе, количестве небоскребов, объектов культурного наследия, а также данные о конкретных зданиях (время строительства, степень износа и пр.).

#НОВОСТИ

Дизайнеры и айтишники из сообщества «Код Екатеринбурга» разработали умную карту столицы Урала. Пользователь может найти на ней памятники архитектуры, изучить основные туристические маршруты, узнать, сколько высоких зданий в центре, где чаще всего происходят аварии на дорогах. А также получить сведения об интересующих объектах: возраст, количество этажей и пр.

Запущена цифровая карта Екатеринбурга со сведениями обо всех зданиях 1

Запущена цифровая карта Екатеринбурга со сведениями обо всех зданиях 2

У Екатеринбурга огромное количество интересных и открытых данных, о которых никто не знает. Раньше их было трудно найти, трудно пользоваться и трудно сделать из них выводы. А теперь они все в одном месте! Заходите на карту — и тут же попадаете в мир полезной и красивой картографии, — отмечают разработчики.

Информация на карте автоматически обновляются. В будущем ее создатели планируют визуализировать данные обо всех городах в мире.

Напомним, что СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) открыла новый туристический маршрут «Живые дома Урала»Он посвящен Уралмашу. Маршрут знакомит с историей строительства Екатеринбурга в 1930–80 гг. на примере 16 объектов — от землянок до первого монолитного дома.

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Источник изображений в тексте: телеграм-канал «Код Екатеринбурга».

Автор: Виктория Говорковская
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