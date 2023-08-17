В Екатеринбурге пройдут бесплатные экскурсии к 300-летию города

Кто создавал славу Екатеринбурга в XVIII–XIX веках? Как девочка с ВИЗа стала основательницей единственного женского монастыря на Урале? Об этом расскажут на воскресных экскурсиях.

20 и 27 августа на территории Ново-Тихвинского женского монастыря (Зеленая Роща, 1) пройдут бесплатные экскурсии, посвященные 300-летию Екатеринбурга.

Тема первой — «Город в городе. Удивительные истории из жизни монастыря». Слушатели узнают, как связан непобедимый адмирал Ушаков с сухопутным Уралом, зачем в Екатеринбурге построили Александровский мост, как девочка с ВИЗа стала основательницей единственного женского монастыря на Урале

Тема второй экскурсии — «Знаменитые Екатеринбуржцы, покоящиеся в Ново-Тихвинском некрополе». Гостям расскажут о знаменитых людях, которые создавали славу Екатеринбурга в XVIII–XIX вв. В их числе архитектор Малахов и краевед Чуприн.

Желающих посетить экскурсии ждут 20 и 27 августа в 13.00 у центрального входа в храм св. Александра Невского.

Дресс-код для посетителей: юбка и головной убор для женщин, брюки (не шорты) для мужчин.

Ранее DK.RU сообщил, что дизайнеры и айтишники из сообщества «Код Екатеринбурга» разработали умную карту столицы Урала. Пользователь может найти на ней памятники архитектуры, изучить основные туристические маршруты, узнать, сколько высоких зданий в центре, где чаще всего происходят аварии на дорогах. А также получить сведения об интересующих объектах: возраст, количество этажей и пр.

Напомним, что СРО «Уральское объединение строителей» (УОС) открыла новый туристический маршрут «Живые дома Урала». Он посвящен Уралмашу. Маршрут знакомит с историей строительства Екатеринбурга в 1930 – 80 гг. на примере 16 объектов — от землянок до первого монолитного дома.

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