В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва»
Программа обучения включает новые знания об оптимизации производства, управлении персоналом, стратегическом планировании. Приглашаются владельцы бизнеса и директора производств.
4 сентября 2023 г. стартует седьмой поток акселератора СИЛА ПРОРЫВА. Это обучение для кратного роста вашего предприятия. Основные направления — организация и рост производственного процесса, внедрение современных методов производства и продаж. Все занятия проходят вечером онлайн. Удобно и эффективно.
Что дает обучение:
- возможность влиться в большой клуб производителей (сейчас более 280 компаний);
- получение новых знаний об оптимизации производства;
- практические шаги по отработке взаимодействия с персоналом и системы привлечения;
- сведения о построении дорожной карты кратного роста.
Для кого:
- владельцам производственного бизнеса и директорам;
- бизнесменам с компаниями старше двух лет;
- всем фирмам с производственными ОКВЭД.
Больше отзывов можно посмотреть в ролике о программе и ТГ-канале проекта.
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Подробнее о проекте читайте в интервью DK.RU с директором Екатеринбургского центра развития предпринимательства и капитаном команды акселератора Дмитрием Постниковым.
В августе прошел неформальный слет участников акселератора «Сила прорыва». Подробности деловой программы читайте также на DK.RU: Как производственникам выстраивать маркетинг и работать с персоналом в новых реалиях?