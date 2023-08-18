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В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва»

В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва»
Иллюстрация: СИЛА ПРОРЫВА

Программа обучения включает новые знания об оптимизации производства, управлении персоналом, стратегическом планировании. Приглашаются владельцы бизнеса и директора производств.

#ОБРАЗОВАНИЕ#НОВОСТИ

4 сентября 2023 г. стартует седьмой поток акселератора СИЛА ПРОРЫВА. Это обучение для кратного роста вашего предприятия. Основные направления — организация и рост производственного процесса, внедрение современных методов производства и продаж. Все занятия проходят вечером онлайн. Удобно и эффективно.

Что дает обучение:

  • возможность влиться в большой клуб производителей (сейчас более 280 компаний);
  • получение новых знаний об оптимизации производства;
  • практические шаги по отработке взаимодействия с персоналом и системы привлечения;
  • сведения о построении дорожной карты кратного роста.

Для кого:

  • владельцам производственного бизнеса и директорам;
  • бизнесменам с компаниями старше двух лет;
  • всем фирмам с производственными ОКВЭД.

Больше отзывов можно посмотреть в ролике о программе и ТГ-канале проекта.

Для быстрой регистрации пройдите по ссылке.

Подробнее о проекте читайте в интервью DK.RU с директором Екатеринбургского центра развития предпринимательства и капитаном команды акселератора Дмитрием Постниковым.

В сентябре стартует седьмой поток акселератора для производственников «Сила прорыва» 1

В августе прошел неформальный слет участников акселератора «Сила прорыва». Подробности деловой программы читайте также на DK.RU: Как производственникам выстраивать маркетинг и работать с персоналом в новых реалиях?

Автор: Татьяна Юстус
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