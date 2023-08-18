Министерство АПК запретило продажу алкоголя во всех «Пятерочках» Свердловской области

Региональное ведомство пришло к такому решению, обнаружив нарушения в двух магазинах сети, — в Новоуральске и Краснотурьинске.

Во всех супермаркетах сети «Пятерочка» Свердловской области приостановили продажу алкоголя. Сеть входит входит в состав Х5 Retail Group. Решение о приостановке лицензии на продажу алкоголя в «Пятерочках» было принято Министерством АПК региона. В договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске были обнаружены ошибки, сообщает «Ъ-Урал».

«Мы уверены, что ошибок нет и уже направили в регулирующие органы дополнительную информацию, документы и пояснения. Рассчитываем, что в ближайшее время информация будет откорректирована и продажи возобновятся», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе торговой сети.

Напомним, что алкоголь также запрещено продавать в центре Екатеринбурга. На такую меру городские власти пошли в связи с проведением массовых мероприятий ко Дню города Международного фестиваля университетского спорта. В заведениях общепита ограничений на продажу алкоголя не вводится, уточнили в пресс-службе мэрии.

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