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В центре Екатеринбурга до сентября запретили продажу алкоголя

В центре Екатеринбурга до сентября запретили продажу алкоголя
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Такая мера будет действовать в связи с проведением мероприятий, посвященных 300-летию Екатеринбурга, и Международного фестиваля университетского спорта.

#300-ЛЕТИЕ ЕКАТЕРИНБУРГА#НОВОСТИ

В администрации Екатеринбурга предупредили о том, что в отдельных частых города вступил в силу запрет на продажу спиртных напитков в магазинах. На такую меру городские власти пошли в связи с проведением массовых мероприятий ко Дня города и Международного фестиваля университетского спорта. В заведениях общепита ограничений на продажу алкоголя не вводится, уточнили в пресс-службе мэрии.

Ограничения в связи с празднованием Дня города

Они будут действовать по 19 августа включительно.

  • С 13 августа ограничения действуют в границах ул. Челюскинцев – пер. Красного – ул. Николая Никонова – Карла Либкнехта – Белинского – Энгельса – Розы Люксембург – Карла Маркса – Горького – Малышева – Добролюбова – Радищева – Хохрякова – Маршала Жукова.
  • С 17 августа запрет распространится также на ул. Крылова – Хомякова – Московской – Шейнкмана – Попова – Московской – проспекта Ленина – улиц Татищева – Мельникова.

Только 19 августа ограничения будут действовать:

  • на пр. Академика Сахарова, от ул. Анатолия Мехренцева до Вильгельма де Геннина;
  • на пр. Космонавтов (от дома №92 до ул. Заречной), на ул. Бакинских Комиссаров (от пр. Космонавтов до ул. Черноярской);
  • на ул. 8 Марта — Академика Шварца — бульвара Самоцветного — ул. Родонитовая — Крестинского — Академика Шварца — Белинского — пер. Трактористов — ул. Чайковского – Авиационной; на четной стороне ул. Родонитовой; на ул. 8 Марта, от ул. Авиационной до Объездной дороги.

Ограничения в связи с Международным фестивалем университетского спорта

В центре города они будет действовать с 19 по 30 августа — в границах ул. Челюскинцев, Братьев Быковых, Испанских рабочих, Мельковской, пер. Красного, ул. Николая Никонова, Царской, Дзержинского, Горького, пр. Ленина, набережной Рабочей молодежи.

В центре Екатеринбурга до сентября запретили продажу алкоголя 1

Кроме этого, с 21 по 28 августа запрет на продажу спиртного буде действовать на пр. Сахарова (от дома №41 до ул. Чкалова), а также в зданиях на ул. Чкалова, 258 и ул. Кольцевая, 39.

В центре Екатеринбурга до сентября запретили продажу алкоголя 2

Ранее DK.RU публиковал программу празднования Дня города в Екатеринбурге. Хедлайнеры юбилейной программы — Валерия, «Хор Турецкого», Александр Новиков, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, Юрий Каспарян и группа «Симфоническое КИНО».

Международный фестиваль студенческого спорта, напомним, будет проходить с 19 по 31 августа с участием студенческих команд из 36 государств. Первые делегации — из Бахрейна и Казахстана — прибудут в Екатеринбург уже сегодня.

Автор: Елизавета Порошина
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