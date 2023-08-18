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Российские банки повысили ставки по вкладам до 14%. Где самые выгодные предложения?

Российские банки повысили ставки по вкладам до 14%. Где самые выгодные предложения?
Автор фото: Илья Питалев. Иллюстрация: РИА новости

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку до 12%. На этом фоне крупнейшие российские банки пересмотрели предложения по депозитам и вкладам.

#БАНКИ#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

Крупнейшие российские банки подняли ставки по вкладам до 11-14% годовых, пишет газета Известия. Самую высокую доходность — 14% предлагают в МКБ, но при выполнении ряда условий. Вклад должен быть открыт впервые на три или шесть месяцев и обязательно через финансовую платформу «Финуслуги». В остальных случаях ставки по депозитам составляют 11,5%, а по накопительным счетам —12,5%.

В крупнейшем банке страны — Сбербанке ставку 12% получат клиенты, которые откроют вклады линейки «Лучший %» на три года. В случае открытия вклада на шесть месяцев, например, ставка снизится до 8,8%, а если на год — до 8,18%.

Предельная доходность накопительных счетов в Сбербанке составляет 7%. Повышенные ставки действуют с 17 августа.

Доходность по вкладам в ВТБ выросла до 11%, а по накопительным счетам — до 12%. При этом ставка по вкладам распространяется на всех клиентов, а повышенная ставка по накопительным счетам только на тех пользователей, которые впервые пользуются продуктом.

Банк «Открытие» также увеличил максимальную доходность депозитов до 11% годовых.

Альфа-банк поднял ставку по вкладу «Альфа-Вклад Максимальный» до 12%, но только если он открывается на три года без возможности пополнения и снятия, а также при согласии на капитализацию процентов в конце срока. По обычному «Альфа-Вкладу» максимальная ставка составляет 11%.

Газпромбанк повысил доходность текущих и накопительных счетов до 11–12%, вкладов на три месяца — до 11,2%.

С 16 августа в Россельхозбанке ставка по рублевым вкладам«Доходный» и «Доходный Пенсионный» с выплатой в конце срока при размещении на срок три месяца выросла до 11%.

«Уралсиб» повысил максимальные ставки по рублевому вкладу «Доход» до 11,95% Ставки по накопительному счету с начислением процентов на фактический ежедневный остаток составляют теперь 11,5%, а при ежемесячном начислении процентов — 8,5% годовых.  

Напомним, что ЦБ вынужден был 15 августа провести внеочередное повышение ключевой ставки до 12% на фоне падения рубля. Тогда курс доллара достигал 101 руб., а евро — 111 руб, сообщал DK.RU.  

Также DK.RU рассказывал, что уже осенью средние ставки по ипотеке в России могут достигнуть 15%.

Автор: Екатерина Тарханова
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