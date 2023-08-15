После повышения ставки ЦБ средние ставки по ипотеке достигнут 15%

После повышения ключевой ставки обычно следует рост ипотечных ставок, что связано с финансовой моделью кредитования. Сокращение доступности покупки жилья не позволит поднимать цены на недвижимость.

Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение повысить ключевую ставку до 12%, но как известно, после повышения ставки ЦБ обычно следует рост ипотечных ставок — это связано с финансовой моделью самого кредитования. По ключевой ставке ЦБ выдает кредит коммерческому банку, соответственно, с ее ростом банки платят больше своему кредитору, и, чтобы не терять прибыль, увеличивают ставку и для заемщиков.

Так, уже осенью средние ставки предложения по ипотеке в России могут достигнуть 15%. Такое мнение в комментарии ТАСС высказал главный эксперт компании Русипотека Сергей Гордейко:

Можно предположить, что с сентября объемы кредитования будут уменьшаться большими темпами, чем ожидали пессимисты. Ставка предложения на прошлой неделе прошла 12%. Новый ориентир — 15%. Показательной станет следующая неделя. Если в ближайшее время не произойдет оптимистичных заявлений, то повышение в пределах 15% возможно до 1 октября. Хуже, если пойдет защитная реакция, и это произойдет к 1 сентября.

В ближайшие месяцы сокращение доступности покупки жилья в кредит не позволит поднимать цены на недвижимость, в ускоренном режиме будут использоваться лимиты кредитования по льготным программам. Эти обстоятельства не позволят рынку резко упасть, резюмировал Гордейко.

Между тем правительство запретит забирать ипотечные квартиры у банкротов, расказывал DK.RU. Сейчас недвижимость, оформленная в ипотеку, никак не защищена. В 2022 г. суды признали банкротами 278 тыс. должников, около 20 тыс. человек лишились единственного ипотечного жилья.

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