Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.08
93,40
101,48
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в Москву

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в Москву
Автор фото: Евгения Яблонская. Иллюстрация: Коммерсантъ

В СвЖД кадровые перестановки: нынешний начальник должен возглавить департамент пассажирских перевозок в Москве. Предположительно, вместо него будет Павел Бурцев.

#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в Москву. В ближайшее время он возглавит департамент пассажирских перевозок РЖД. СвЖД может возглавить первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Павел Бурцев, пишет «Ъ-Урал».

Иван Колесников родился в 1980 г. в Приморском крае. В Екатеринбург он переехал в 2007 г. В 2019 г. глава корпорации РЖД Олег Белозеров лично представил нового начальника Свердловской железной дороги — 38-летнего Ивана Колесникова, ранее занимавшего должность заместителя начальника по экономике, финансам и корпоративной координации СвЖД.

Известно, что на прежнем посту Иван Колесников трудился с 2012 г., а в прошлом году менеджер получил премию имени Татищева и де Геннина за заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства — таким образом власти мегаполиса отметили реализацию проекта по созданию общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах ул. Челюскинцев и Печерской.

Читайте также на DK.RU: Назначен новый директор Центра развития туризма Свердловской области.

 

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • В Сысерти запускают новый турмаршрут — по воде, до фарфорового заводаВ Сысерти запускают новый турмаршрут — по воде, до фарфорового завода
  • Почти Volkswagen и Mercedes-Benz: на заводах ушедших компаний запускают производствоПочти Volkswagen и Mercedes-Benz: на заводах ушедших компаний запускают производство
  • Работодатели, очнитесь. Рынок труда — на дне демографической ямыРаботодатели, очнитесь. Рынок труда — на дне демографической ямы
  • Евгений Коган — о последствиях «доллара по 100» и вариантах сохранения сбереженийЕвгений Коган — о последствиях «доллара по 100» и вариантах сохранения сбережений
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.