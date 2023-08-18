В СвЖД кадровые перестановки: нынешний начальник должен возглавить департамент пассажирских перевозок в Москве. Предположительно, вместо него будет Павел Бурцев.

Начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников переходит на работу в Москву. В ближайшее время он возглавит департамент пассажирских перевозок РЖД. СвЖД может возглавить первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок Павел Бурцев, пишет «Ъ-Урал».

Иван Колесников родился в 1980 г. в Приморском крае. В Екатеринбург он переехал в 2007 г. В 2019 г. глава корпорации РЖД Олег Белозеров лично представил нового начальника Свердловской железной дороги — 38-летнего Ивана Колесникова, ранее занимавшего должность заместителя начальника по экономике, финансам и корпоративной координации СвЖД.

Известно, что на прежнем посту Иван Колесников трудился с 2012 г., а в прошлом году менеджер получил премию имени Татищева и де Геннина за заслуги в области экономики и в развитии городского хозяйства — таким образом власти мегаполиса отметили реализацию проекта по созданию общественного культурно-исторического рекреационного пространства в границах ул. Челюскинцев и Печерской.

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