Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию
Дилеры жалуются, что запрет на реэкспорт европейских автомобилей в РФ через Грузию и Армению, официально вступающий в силу с 26 сентября, действует уже сейчас, но только против экспортеров из Армении.
Армянские автодилеры пожаловались на запрет реэкспорта европейских машин в Россию, пишет Коммерсант со ссылкой на собственные источники. Дилеры жалуются, что экспорт и реэкспорт через Грузию продолжается в обычном режиме, при этом реэкспорт из Армении попал под ограничение.
Официально же запрет реэкспорта через Грузию и Армению вступает в силу с 26 сентября.
До последнего времени действовала следующая схема: сначала автомобиль прибывал в грузинский порт Поти, оттуда он отправлялся в Армению, там растамаживался по расценкам ЕврАзЭС, после чего направлялся в РФ. Сейчас именно у армянских, а не у грузинских экспортеров возникли проблемы.
Официальные ведомства Грузии эту информацию не подтверждают. Однако в деловых кругах Грузии и Армении растет беспокойство. Позиция российских партнеров к настоящему времени не обозначена.
Между тем Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПО, рассказывал DK.RU. В пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России — подтвердили, что прекращен доступ к онлайн-системам. Это касается не только Mercedes, но и BMW. Сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто: обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника.