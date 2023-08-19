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Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию

Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию
Иллюстрация: cool-shina.ru

Дилеры жалуются, что запрет на реэкспорт европейских автомобилей в РФ через Грузию и Армению, официально вступающий в силу с 26 сентября, действует уже сейчас, но только против экспортеров из Армении.

#САНКЦИИ#ЭКСПОРТ#НОВОСТИ
Армянские автодилеры пожаловались на запрет реэкспорта европейских машин в Россию, пишет Коммерсант со ссылкой на собственные источники. Дилеры жалуются, что экспорт и реэкспорт через Грузию продолжается в обычном режиме, при этом реэкспорт из Армении попал под ограничение.
 
Официально же запрет реэкспорта через Грузию и Армению вступает в силу с 26 сентября.
 
До последнего времени действовала следующая схема: сначала автомобиль прибывал в грузинский порт Поти, оттуда он отправлялся в Армению, там растамаживался по расценкам ЕврАзЭС, после чего направлялся в РФ. Сейчас именно у армянских, а не у грузинских экспортеров возникли проблемы.
 
Официальные ведомства Грузии эту информацию не подтверждают. Однако в деловых кругах Грузии и Армении растет беспокойство. Позиция российских партнеров к настоящему времени не обозначена.
 
Между тем Mercedes-Benz отключил российские салоны от своего ПО, рассказывал DK.RU. В пресс-службе «МБ РУС» — дистрибьютора Mercedes-Benz в России — подтвердили, что прекращен доступ к онлайн-системам. Это касается не только Mercedes, но и BMW. Сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто: обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника.
 
Автор: Андрей Широков
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