Армянские автодилеры жалуются на запрет реэкспорта в Россию

Дилеры жалуются, что запрет на реэкспорт европейских автомобилей в РФ через Грузию и Армению, официально вступающий в силу с 26 сентября, действует уже сейчас, но только против экспортеров из Армении.

Армянские автодилеры пожаловались на запрет реэкспорта европейских машин в Россию, пишет Коммерсант со ссылкой на собственные источники. Дилеры жалуются, что экспорт и реэкспорт через Грузию продолжается в обычном режиме, при этом реэкспорт из Армении попал под ограничение.

Официально же запрет реэкспорта через Грузию и Армению вступает в силу с 26 сентября.

До последнего времени действовала следующая схема: сначала автомобиль прибывал в грузинский порт Поти, оттуда он отправлялся в Армению, там растамаживался по расценкам ЕврАзЭС, после чего направлялся в РФ. Сейчас именно у армянских, а не у грузинских экспортеров возникли проблемы.

Официальные ведомства Грузии эту информацию не подтверждают. Однако в деловых кругах Грузии и Армении растет беспокойство. Позиция российских партнеров к настоящему времени не обозначена.