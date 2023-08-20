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«Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных

«Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных
Иллюстрация: stolicaonego.ru

Свыше 1,7 тыс. работодателей пользуются услугами более 26 тыс. подобных специалистов, и ФСИН «готова увеличить предложение». Резерв — 180 тыс. Бизнес-омбудсмен призвал бизнес не упускать возможность.

#КАДРЫ#РАБОТА#НОВОСТИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал работодателей активнее нанимать на работу людей из исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает Forbes. Имеются в виду люди, которым суд либо с самого начала назначил исправительные работы, либо те, кому он заменил наказание на более мягкое. Такие люди живут в общежитиях под охраной и получают зарплату, с которой от 5% до 20% удерживает государство. По мнению Титова, приговоренные к исправительным работам — это «дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Сейчас свыше 1,7 тыс. работодателей пользуются услугами более 26 тыс. подобных специалистов, и ФСИН «готова увеличить предложение» таких работников, говорит Титов. Трудоустраивать осужденных ранее начали Сбербанк и Ozon. Кроме того, они заняты в промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и других сферах. 

Возможность отправлять людей на исправительные работы появилась в законодательстве в 2011 г., но широко такую практику стали применять с 2017 г. В 2021 г. около 182 тыс. осужденных к лишению свободы имели право на замену наказания на принудительные работы. Привлекать их к работе на стройках в России еще в июне 2021 г. призывал вице-премьер Марат Хуснуллин. «180 тыс. рабочих рук — это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — отмечал он.

В конце 2022 г. эксперимент «Ozon без осуждения» вместе с ФСИН запустил интернет-магазин Ozon: на его складах в Санкт-Петербурге начали работать мужчины, приговоренные к исправительным работам, и бывшие заключенные, вышедшие на свободу по УДО, сообщал DK.RU. Известно также, что трудоустройством осужденных планирует заняться «Автоваз».

Сейчас в стране почти нет отраслей, не испытывающих сложностей с кадрами. Как работодатели решают эту проблему — читайте в материале DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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