«Дисциплинированная рабочая сила»: Борис Титов агитирует трудоустраивать заключенных

Свыше 1,7 тыс. работодателей пользуются услугами более 26 тыс. подобных специалистов, и ФСИН «готова увеличить предложение». Резерв — 180 тыс. Бизнес-омбудсмен призвал бизнес не упускать возможность.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал работодателей активнее нанимать на работу людей из исправительных центров Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), передает Forbes. Имеются в виду люди, которым суд либо с самого начала назначил исправительные работы, либо те, кому он заменил наказание на более мягкое. Такие люди живут в общежитиях под охраной и получают зарплату, с которой от 5% до 20% удерживает государство. По мнению Титова, приговоренные к исправительным работам — это «дисциплинированная рабочая сила, которая находится под наблюдением и контролем со стороны сотрудников уголовно-исполнительной системы».

Сейчас свыше 1,7 тыс. работодателей пользуются услугами более 26 тыс. подобных специалистов, и ФСИН «готова увеличить предложение» таких работников, говорит Титов. Трудоустраивать осужденных ранее начали Сбербанк и Ozon. Кроме того, они заняты в промышленном производстве, строительстве, сельском хозяйстве, сфере услуг, жилищно-коммунальном хозяйстве, переработке мусора и других сферах.

Возможность отправлять людей на исправительные работы появилась в законодательстве в 2011 г., но широко такую практику стали применять с 2017 г. В 2021 г. около 182 тыс. осужденных к лишению свободы имели право на замену наказания на принудительные работы. Привлекать их к работе на стройках в России еще в июне 2021 г. призывал вице-премьер Марат Хуснуллин. «180 тыс. рабочих рук — это довольно много, и даже если 20-30% из них мобилизуем, то это уже неплохо», — отмечал он.

В конце 2022 г. эксперимент «Ozon без осуждения» вместе с ФСИН запустил интернет-магазин Ozon: на его складах в Санкт-Петербурге начали работать мужчины, приговоренные к исправительным работам, и бывшие заключенные, вышедшие на свободу по УДО, сообщал DK.RU. Известно также, что трудоустройством осужденных планирует заняться «Автоваз».

Сейчас в стране почти нет отраслей, не испытывающих сложностей с кадрами. Как работодатели решают эту проблему — читайте в материале DK.RU.