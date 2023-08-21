Отпраздновать 300-летие Екатеринбурга собрались более 1,2 млн человек. Главное — в 10 фото

Концертные площадки работали в центре города, а также в Академическом, Чкаловском и Орджоникидзевском районах. Завершилась программа грандиозным фейерверком.

Долгожданный праздник в честь 300-летия Екатеринбурга прошел в минувшую субботу. По традиции утром состоялось возложение цветов к памятнику основателям Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также шествие представителей всех восьми районов города. По проспекту Ленина под звуки труб и барабанов прошли более восьми тысяч человек — это представители крупных предприятий, учреждений образования, культуры, спорта, общественных и ветеранских организаций.

Перед началом праздничной программы жителей города поздравили губернатор Евгений Куйвашев, председатель Заксобрания Людмила Бабушкина, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. А глава города Алексей Орлов дал старт череде мероприятий, ударив в позывной колокол. После этого состоялась «Городская свадьба» — в этом году вальс на главной сцене исполнили 23 пары. Среди молодоженов разыграли квартиру в жилом комплексе на ВИЗе и 1 млн рублей на любые цели.

Гости праздника могли ознакомиться с выставкой ретроавтомобилей. В этом году было представлено 60 единиц транспорта — это российская и зарубежная техника, которую можно было увидеть на дорогах Екатеринбурга в течение последних 100 лет.

Концертные площадки работали не только в центре, но и в разных районах Екатеринбурга. Помимо местных коллективов туда пригласили знаменитостей. Например, в Южном Парке на Ботанике выступила Пелагея, возле ТРЦ Veer Mall — Хор Турецкого, в Академическом — группа «Винтаж».

Пожалуй, самое большое скопление детей было на Октябрьской площади — там выступала 13-летняя певица и блогер Milana Star. А возле КРК «Уралец» в рамках спортивного фестиваля RCC FEST, где соревновались сильнейшие райдеры мира, выступили Niletto и Клава Кока.

Главной рок-площадкой праздника стал ЦПКиО им. Маяковского. Здесь прошел музыкальный фестиваль, который собрал культовых исполнителей Свердловского рок-клуба — таких, как Вадим Самойлов, «Урфин Джюс», Вячеслав Бутусов, Настя Полева, «Чайф», Сергей Бобунец. Желающих попасть на выступление оказалось так много, что на входе в парк со стороны ул. Щорса скопилась большая очередь.

Огромное количество зрителей собралось и у главной сцены. Здесь помимо местных коллективов выступили Хор Турецкого, Валерия, Владимир Шахрин, Александр Новиков, Симфоническое КИНО. Чтобы посмотреть на любимых исполнителей, многим пришлось занимать место в Историческом сквере за несколько часов до выступления.

Завершила череду выступлений группа «Дискотека Авария». Тысячи расположились на перекрытом для автомобильного движения проспекте Ленина и на Плотинке, а сцену установили на месте, где раньше стояла Краснознаменная группа.

В конце праздника в центре города запустили фейерверк из 15 тысяч залпов — огненные шары поднимались на высоту до 200 м, а диаметр самых больших зарядов достигал восьми дюймов. По оценкам организаторов, 19 августа площадки праздника посетили более 1,2 млн человек.

Ранее DK.RU сообщал, что в Екатеринбурге в ближайшие дни будет проходить Международный фестиваль университетского спорта. Вчера состоялось его торжественное открытие.

В материале использованы фотографии: пресс-службы администрации Екатеринбурга, е1.ru, департамента информполитики Свердловской области

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