Начальником Свердловской железной дороги назначен Павел Бурцев. Что о нем известно?

Прежний руководитель СвЖД Иван Колесников стал заместителем гендиректора РЖД, курирующим пассажирский комплекс. О кадровых назначениях сегодня заявил председатель правления РЖД Олег Белозеров.

Новый руководитель Свердловской железной дороги назначен сегодня, 21 августа. В среду Павел Бурцев будет официально представлен коллективу, сообщили в пресс-службе СвЖД.

Известно, что Павел Бурцев — выпускник Петербургского государственного университета путей сообщения. Имеет степень кандидата социологических наук.

На железной дороге начал работать в 1992 г. в должности инженера-технолога локомотивного депо Ленинград-Сортировочный-Витебский Октябрьской железной дороги. С 2004 г. по 2013 г. работал на руководящих должностях на Октябрьской железной дороге.

С 2013 по 2017 г. был начальником Департамента социального развития РЖД. С 2017 г. занимал должность первого заместителя начальника Департамента пассажирских перевозок.

Одним из крупнейших проектов, который предстоит воплотить новому руководителю Свердловской железной дороги, станет строительство так называемого «наземного метро» до Новокольцовского микрорайона. Ранее DK.RU сообщал, что протяженность маршрута» составит 31 км. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов уже подписал постановление, утверждающее проект планировки и межевания линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово».

Как ранее писал DK.RU, его предшественник Иван Колесников работал в этой должности с 2019 г. — он пошел на повышение и стал заместителем гендиректора РЖД, курирующим пассажирский комплекс.

Напомним, Свердловская железная дорога обслуживает пять регионов РФ — помимо Свердловской области это Пермский край, Тюменская область, ХМАО и ЯНАО.