На социальную газификацию Свердловской области выделили еще 304 млн руб.

Проводить трубы до домовладений будут в Арамиле, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, Первоуральске и Первоуральском городском округе, Ревде, Сысертском и Ачитском районах.

Еще 304 млн руб. Свердловская область получит от единого оператора «Газпром газификация». Средства потратят на бесплатное проведение газовых труб в уже газифицированных населенных пунктах до границ земельных участков.

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов сообщил, что программу социальной газификации продолжат в Арамиле, Дегтярске, Красноуфимске и Красноуфимском районе, Нижних Сергах, Первоуральске и Первоуральском городском округе, Ревде, Сысертском и Ачитском районах.

Собственники домовладений в газифицированных населенных пунктах могут подать заявки на бесплатное проведение труб. Сделать это можно на Госуслугах, на сайте единого оператора либо в офисе газораспределительной организации. Сроки подключения домов к газу можно посмотреть на специальной интерактивной карте.

В льготной программе газификации могут принять участие многодетные, малоимущие семьи и одинокие граждане, бюджетники, живущие в сельских территориях, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, пенсионеры и другие категории. В зависимости от имущественного положения размер субсидии составляет от 100 до 250 тыс. руб. Компенсацией можно покрыть до 90 % затрат на подключение жилья к газу.

Напомним, в ноябре проглого года сообщалось, что в Свердловской области газопроводы строят в три раза быстрее, чем жители успевают подключаться. В августе 2022 г. было подключено около 2,5 тыс. домов, сейчас — около 4,5 тыс., заявок на подключение подано 53 тыс.

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