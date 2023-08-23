Квас, алкоголь и мультики со снегом. Чего Турция хочет от России, и как зайти на ее рынок?

В Турции востребована сельхозпродукция из России, но на ее пути стоит лицензирование и высокие пошлины. Какому бизнесу легче завоевать место под турецким солнцем, и как ему помогает наше государство?

В креативном кластере «Домна» прошла встреча делового проекта «Екатеринбург международный», посвященная нюансам экспорта в Турцию, самым успешным на сегодняшний день кейсам и мерам государственной поддержки российских экспортеров. DK.RU зафиксировал главные тезисы выступлений.

Актуальные запросы на экспорт в Турцию

В Турции есть спрос на товары АПК и лесозаготовительного комплекса, а также на алкогольную продукцию. Больше шансов закрепиться имеют эксклюзивные товары с русской айдентикой, считают эксперты.

Тимур Сафин, представитель ОА «РЭЦ» в Турции:

— Один из самых актуальных запросов на экспорт в Турцию — продукция агропромышленного комплекса: пшеница, ячмень, кукуруза, жом, жмых. Стабильно поступают запросы от турецких компаний с просьбой предоставить контакты российских поставщиков из сферы лесопромышленного комплекса. Интересны медицинская техника и оборудование.

Местное население медленно привыкает к новому и предпочитает традиционные продукты питания. Однако здесь прижился русский квас, есть спрос и на другие товары российского производства. То есть, на рынок Турции можно зайти с отдельными видами продукции, но его надо исследовать и тестировать.

Даниэла Эдис, оператор дегустационно-демонстрационного павильона АПК России в Турции:

— У рынка Турецкой республики большой потенциал. По данным ФТС, Турция занимает первое место среди импортеров российской агропродукции. Что составляет 12% от общего объема импорта.

В Турции созданы барьеры для импортеров, именно поэтому на полках магазинов преобладает продукция местных производителей. Их активно поддерживает государство, выставляя жесткие условия лицензирования для ввоза товаров на свою территорию.

Однако ниша алкогольной продукции остается свободной и открытой для импортеров. Квас — хороший пример. Вообще, если у вас эксклюзивная продукция с русским колоритом, у нее есть шанс выйти на рынок Турции.

Льготы для экспортеров

Эксперты говорят, что многие предприниматели даже не подозревают о существовании льгот для тех, кто выходит на зарубежные рынки. Например, Экспортный центр Свердловской области может компенсировать затраты по выходу на международный маркетплейс, но «не более одного млн руб. на каждого предпринимателя».

Евгения Бибикова, главный специалист центра креативного предпринимательства СОФПП:

— Прошу обратить внимание на такой инструмент, как поиск партнеров. Мы приглашаем подрядную организацию, которая их ищет и предоставляет теплую базу клиентов и компаний, готовых с вами работать. Это бесплатно.

Мы также компенсируем все затраты на участие в международных выставках: на аренду выставочного оборудования, застройку стенда и перевод документов на иностранный язык. Если нужны переводчики для переговоров, мы также их предоставляем. В данном случае от получателя услуги требуется только оплата перелета и проживание. А основную расходную массу несет фонд.

Для экспортеров мы организуем бизнес-миссии. Мы привозим предпринимателя в страну и проводим переговоры с клиентами. Берем на себя все затраты на переговорный комплекс, трансфер по стране и помогаем найти клиентов. В результате мы помогаем предпринимателю преодолеть множество барьеров.

Наверное, самый интересный для креативного бизнеса инструмент — это выход на международные маркетплейсы. eBay и Alibaba обеспечивают несравнимо большие охваты, чем Wildberries и Ozon. Но это и очень дорого для бизнеса.

Мы помогаем предпринимателю создать свой золотой аккаунт. Если нужен склад, помогаем его арендовать. Если нужна реклама, помогаем с оплатой. Но есть лимит — миллион рублей на одного предпринимателя.

Международные маркетплейсы требуют пристального внимания. Например, на Alibaba нужна постоянная активность. Если вы не ответили оперативно на вопрос клиента, маркетплейс сразу опускает вас вниз ленты выдачи и не предлагает ваш товар покупателям. Тем не менее, здесь выставляют свои товары продавцы из 160 стран.

Мы также помогаем делать сайты и настраивать их на международные рынки. Я говорю про CEO-оптимизацию. Мы привлекаем подрядчиков и переводчика. Это один из инструментов, которые мы предлагаем на условиях софинансирования. 80% затрат мы несем сами, 20% — предприниматели. Но 80% — это сумма в пределах 150 тыс. руб.

Также существует и множество вариантов обучения и акселерации. Это бесплатно.

Креатив на экспорт

В Турции востребована креативная продукция из России: там любят русские мультфильмы, особенно истории про снег. Еще успешно «приживаются» бизнесы из сферы услуг. Организаторы мероприятия подчеркнули, что импортируемые в Турцию товары облагаются большими пошлинами. Но на услуги они не распространяются. Сейчас в Турции строительный бум. Если вы занимаетесь дизайном или архитектурой, вполне можете рассматривать этот рынок. Российские специалисты там востребованы. Кроме того, креативный бизнес может рассчитывать на поддержку отраслевых объединений.

Анна Шутова, исполнительный директор Федерации креативных индустрий:

— Федерация креативных индустрий — негосударственная организация, это общественное кросс-отраслевое объединение крупнейших союзов в сфере креативных индустрий. Оно выступает посредником между реальным сектором и государством. В ФКИ входит музыкальный союз, союз рекламщиков и маркетинга, союз писателей. Председатель правления — Александр Аузан.

У ФКИ есть пять проектов и свое медиа — телеграмм-канал «Красная кнопка ФКИ», где рассказывается о проектах поддержки предпринимателей из креативных индустрий. Основная работа ФКИ — работа с регионами. Если ваша деятельность связана с креативными индустриями, вы можете воспользоваться нашей поддержкой.

Пока перечень креативных индустрий в России не утвержден законодательно. Но есть рубрикатор ООН, которым пользуются во всем мире. Согласно ему, к креативным индустриям относятся:

Издательское дело, журналистика

Архитектура и урбанистика

Музыка и саунд-дизайн

Компьютерная графика

Разработка игр

Новые медиа

Маркетинг

Искусство

Дизайн

Мода

Кино

ТВ

IT

Годовой оборот креативных индустрий в мире составляет $2 трлн. В них заняты 30 млн человек. Существуют разные оценки вклада креативной экономики в ВВП. В большинстве стран это 3–5%. Лидерами являются Китай и США (более 5%), в России — 2,4%. Но У России огромный потенциал для роста этого сектора. И одна из главных задач ФКИ — наращивание доли креативных индустрий в ВВП России.

Владимир Николаев, генеральный продюсер компании Vizart:

— Четкого понимания того, что попадает под понятие «креативная индустрия» в России, действительно, нет. Пока это «белое пятно» в законодательстве. Здорово, что есть организации, которые берут на себя рутинную работу с госорганами.

Попробую рассказать, как мы работали и работаем на турецком рынке. Мы с самого начала понимали, что хороший, качественный мультфильм необходимо делать в расчете на аудиторию всего мира. Потому что отбить или окупить бюджет большого полнометражного продукта только на российском рынке невозможно. Лишь в двух странах емкость внутреннего рынка позволяет окупить производство мультфильмов и кино. Это США и Китай.

Турция близка нам по менталитету, как бы странно это ни звучало. В странах MENA (географический регион, объединяющий страны Магриба и Ближнего Востока) сложнее «попасть в аудиторию». А в Турции люди смотрят примерно то же, что смотрим мы. Все наши анимационные фильмы пользовались там успехом с самого начала. Дети узнают персонажей «Снежной королевы» (недавно вышел релиз пятой части этого мультфильма). Разница в религиозных представлениях продвижению и восприятию продукции не препятствует. Пример тому — российский мультфильм по европейской сказке «Ганзель и Гретель» или «Супергерои.ру».

Кстати, наряду с Турцией российский контент с удовольствием приобретают страны Юго-Восточной Азии, Китай, Бразилия и Аргентина.

Турецкие коллеги проявляют огромный интерес к тому, из чего состоит Россия, кроме Москвы, Санкт-Петербурга и Байкала. Им интересно, как живет наша страна. Этот запрос можно реально качественно реализовать.

В Турции, как и в Китае, очень любят снег и мультфильмы, где он присутствует. То есть, зимние истории вызывают живой интерес у зрителей. На 2025 г. мы запланировали выход мультфильма «Герои Арктики». Его очень ждут.

Мой совет предпринимателям: обязательно посещайте все международные мероприятия и выставки, тем более, если Экспортный центр Свердловской области может компенсировать расходы на участие. Коронавирус доказал: онлайн-рынки, которые мы все так воспевали, недостаточно сильно работают. И статистика по онлайн-показам заметно ниже, чем по офлайну.

Оксана Селендева, основатель международной школы программирования для детей CODDY:

— Я занимаюсь предпринимательством не так давно, около семи лет. Препятствия есть всегда, и они всегда разные. Вы прочтете миллион книг, поговорите с тысячами экспертов, послушаете кучу подкастов, но у вас все равно будет свой уникальный опыт с точки зрения знаний, управления, образования, возраста, социальных факторов.

У меня международная сеть школ программирования и дизайна для детей и подростков. Мы представлены в 24 странах, более чем в 180 городах, включая Екатеринбург. В Турции мы тоже присутствуем. Конечно, мы совершили кучу ошибок. Но ошибки — это бесценный опыт, благодаря которому мы меняемся.

На пути покорения новых стран или рынков всегда возникает синдром самозванца. Мы спрашиваем себя: а достойны ли мы, а кто мы такие? Постарайтесь отодвинуть такие мысли на задний план. Не думайте, что там лучше, чем у нас. Везде есть конкуренция, ее нельзя отметать. Но не надо думать, что там куча людей, которые сделают что-то лучше, чем вы. Нет, не сделают.

Основные лайфхаки для выхода на рынок другой страны:

Изучить, что есть на рынке, какие компании — большие, средние, маленькие. Изучить ценообразование, общие паттерны, то есть, общие знаменатели, которые объединяют эти компании. Что у вас будет, «как у всех», и что будет знаком отличия. Это очень удобно, потому что вы сможете с ними же конкурировать и говорить: а у нас лучше. Это удобно с точки зрения коммуникации. Подключить VPN и в VPN поставить ту страну, в которой хотите развиваться. Это позволит вам увидеть рынок глазами местного жителя. Посмотреть, в каких местах ваши конкуренты уже находятся, и пойти туда же. Это просто закон маркетинга, и он прекрасно работает: там, где есть спрос, где есть конкуренция, есть компании, туда и нужно идти, а не от обратного. Там, где нет конкурентов, скорее всего, нет и бизнеса.

Я не могу вам сказать «не бойтесь». Чем бы вы ни занимались, в начале всегда страшно. Но это не должно вас останавливать. Самые простые шаги — изучить рынок, посмотреть на него глазами потребителя и выйти с рекламой там, где есть потребитель. Идеально, если вы не на английский переводите, а на местный язык. Вам в любом случае придется иметь специалиста, который говорит на этом языке.

Не забывайте считать, сколько вы получите на входе и сколько будете иметь ежемесячно. Цифры должны «биться», вы должны обязательно следить за финансовой моделью. Сами понимаете, у всех бизнесы разные, поэтому я не могу анализировать частные случаи. А дальше начинайте коммуницировать. То есть, предлагать продукт на соответствующих площадках. Как только вы начнете делать первые шаги, уровень страха снизится, потому что вы перестанете на нем фокусироваться.

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