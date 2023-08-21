Как устроено налогообложение в Турции: штрафы, проверки, отчетность — Ирина Екимовских

В поисках путей для развития за рубежом российские компании переориентируются на Турцию. При этом важно помнить: в Турции высокие налоги и строгое законодательство. Как избежать проблем — на DK.RU.

Один из клиентов аудиторско-консалтинговой группы «Капитал», компания строительной сферы, реализует долгосрочный проект в Турции. Директор АГК «Капитал» Ирина Екимовских рассказала DK.RU, как устроена турецкая система налогообложения и бухучета.

Организация бухучета

Сдачей отчетности иностранной компании в Турции должен заниматься лицензированный местный бухгалтер, то есть иностранец самостоятельно не имеет права сдавать декларации. Поэтому в Турции главные бухгалтеры создают свои аутсорсинговые компании и ведут много клиентов сразу. Но они предоставляют только базовые услуги, и у них урезанный функционал. Кроме того, в их работе периодически возникают ошибки.

На первых порах, когда объем деятельности был небольшим, учет клиента велся в программе такого бухгалтера-аутсорсера. Когда проект набрал обороты, мы организовали полноценный бухучет следующим образом:

нашли в штат клиенту местного бухгалтера-первичника и купили свою программу;

сейчас наши бухгалтеры заводят документы и дают регистры для составления ежемесячных налоговых деклараций специалисту с лицензией;

затем мы проверяем декларацию перед сдачей в налоговую.

То есть, турецкий бухгалтер с лицензией нужен компании только для соблюдения законодательства и оформления налоговой отчетности. Полностью отдавать учет на откуп местным бухгалтерам мы не рекомендуем.

Виды и размеры налогов

На примере нашего клиента рассмотрим налоги, с которыми имеют дело юридические лица в Турции, и разберем тонкости.

Налог на прибыль

Размер выплат меняется ежегодно указом президента. В 2023 г. ставка налога на корпоративный доход — 20%. В 2022 г. ставка составляла 23%. Иностранная компания уплачивает налог с доходов из источников в Турции.

Налог на добавленную стоимость

Ежемесячно турецкие компании обязаны сдавать две налоговые декларации: НДС 1 — до 28-го числа и НДС 2 — до 26-го числа.

НДС 1

Аналог российского налога на добавленную стоимость, рассчитывается с выручки за вычетом входящего налога с покупок. НДС в Турции с июля 2023 г. — 20% (до этого был — 18%).

НДС 2

Отдельно в Турции есть НДС 2 (по сути, агентский НДС). Он начисляется, удерживается и уплачивается за поставщиков товаров, работ, услуг, например, если иностранное лицо оказывает услуги компании из Турции.

Стопаж (stopaj)

Стопаж или налог с дохода у источника — аналог российского НДФЛ. Уплачивается он физическими лицами-резидентами Турции, а также организациями-резидентами, которые являются налоговыми агентами по уплате данного налога по сделкам с физлицами.

Допустим, физическое лицо выставляет компании счет за услуги и в фактуре (счет-фактуре) указывает НДС 20% и налог у источника 20%. Компания обязана задекларировать последний налог за физическое лицо.

Есть еще один вид стопажа — когда компания оказывает строительно-монтажные работы, длящиеся больше года. С промежуточных выплат за выполненные долгосрочные строительные работы удерживается налог 5%.

Как это работает на практике: покупатель (генподрядчик), делая перевод исполнителю (нашему клиенту), удерживает стопаж. То есть, он должен был перечислить нашему клиенту $35 млн, а перечисляет с вычетом 5% 32,5 млн.

Разницу в 5% генподрядчик декларирует каждый месяц, перечисляет стопаж в налоговую. Затем эти деньги попадают в качестве аванса по налогу на прибыль на налоговый счет исполнителя.

Тевкифат

Еще один налог — доля НДС с реализации поставщика, которую уплачивает покупатель в процентном выражении от общей суммы НДС по конкретной сделке. Процент тевкифата зависит от вида деятельности продавца / исполнителя (оказываемых работ / услуг, продаваемых товаров). Так, по строительно-монтажным работам покупатель — генподрядчик — удерживает 40% от НДС, а при продаже металла, либо изделий из него по определенным кодам ТН ВЭД, а также газа — 50%.

Пример: мы продали воздуховоды на $100 тыс. Если они произведены в Турции, то в счет-фактуре нужно указать тевкифат (50% от НДС).

НДС равен 20% — $20 тыс., значит, тевкифат будет $10 тыс. Выходит, покупатель заплатит не $120 тыс., а $110 тыс. И будет обязан задекларировать этот тевкифат и заплатить $10 тыс. в налоговую. Система странная и запутанная, поэтому разобраться без консультанта, который специализируется на Турции, будет сложно.

Гербовый сбор

Еще одно интересное отличие от России — необходимость уплачивать гербовый сбор с каждого контракта. При этом стороны должны договориться, кто и как будет оплачивать этот сбор — одна из сторон, либо обе могут разделить платеж поровну.

Гербовый сбор за каждый месяц подается и оплачивается до 26 числа следующего месяца. Компании должны по всей цепочке договоров между всеми участниками заплатить 0,948% (по договорам аренды 0,1%) сразу при заключении договора, например, на строительство. Это огромные суммы. Но есть предельное значение, в 2023 г. это 10,7 млн лир.

На практике бизнес никак не отчитывается за этот сбор, и некоторые компании пренебрегают этими платежами. Поэтому при платеже за границу банки запрашивают декларации по гербовому сбору, а при заключении договора аренды нотариус является налоговым агентом (удерживает гербовый сбор).

Также налоговая в ходе проверки может обнаружить, что выплат не было. Из-за этого могут начислить штраф (причем обеим сторонам, независимо от того, кто по договору указан плательщиком данного сбора), так что лучше не рисковать.

Штрафы за нарушения налогового законодательства

Как видите, в Турции высокие налоги. И не менее строгое законодательство.

Если не сдать декларацию в срок

Если предоставить налоговую декларацию позже срока, на оплату налога у вас будет всего 15 календарных дней. Если не успеть, то квитанция на оплату налога в банке «пропадает», и затем налоговая повторно выставляет счет + штраф в размере 100% от суммы. При повторном нарушении штраф составляет уже 150%. Аналогичные сроки и штрафы, если налоговая сама выставляет требование об уплате.

Если компания согласна со штрафом и готова его выплатить сразу, можно уменьшить сумму на 50%, либо пойти в суд.

В этом году в мае наш клиент попал под амнистию (вероятно, это было связано с выборами), поэтому старые налоги можно было заявить без штрафов. На компании висел налог в 6 млн лир и штраф 6 млн за 2021 г. + пени в 2,5% в месяц (плюсом 1,5 млн). Мы заявили под амнистию этот налог, и все штрафы и пени были списаны. Но такое произошло впервые, обычно все очень жестко.

Если сдать декларацию с ошибками

С ошибками тоже строго. Если при заполнении налоговой декларации допустить ошибки и сдать отчетность с неверными расчетами, налоговая тут же организует проверку.

Например, однажды турецкий бухгалтер клиента поставил в декларации сумму не к вычету, а к уплате. Причем, сумму большую, более 20 млн лир. Обнаружив это, мы инициировали сдачу уточненной декларации. А «уточненка», тем более на уменьшение налога, тут же вызвала проверку.

В ходе проверки турецкая налоговая запрашивает много документов — по сделке и дополнительные, все на турецком. Представители налоговой могут отправиться на место ведения бизнеса, чтобы провести контрольные мероприятия.

Как считать налог с роялти для материнской компаний из России

Предположим, компания-нерезидент из России (материнская компания) выставила счет турецкой компании на выплату роялти. Что нужно сделать:

Шаг 1. Определить характер дохода

Сначала мы квалифицируем доход — например, это оказание услуг или роялти — плата за ноу-хау. После того, как определим характер счета, смотрим, что говорит местное налоговое законодательство Турции об этом доходе.

В нашем примере сосредоточимся на роялти. Согласно турецкому налоговому законодательству, платежи, которые будут производиться в пользу юридических лиц-нерезидентов в обмен на выплаты роялти, будут облагаться налогом у источника по ставке 20%.

Шаг 2. Изучить Соглашение об избежании двойного налогообложения

Важно изучить Соглашение об избежании двойного налогообложения (DTT) между Турцией и страной, в которой находится нерезидент.

Если есть DTT, смотрим, преобладает ли DTT для более низкой ставки на этот вид дохода.

В нашем случае существует ДИДН между Турцией и Российской Федерацией. Согласно этому документу, налогообложение лицензионных платежей в стране происхождения (т. е. в Турции) не может превышать 10%.

Шаг 3. Рассчитать налог

Допустим, турецкий филиал должен выплатить российской материнской компании 3,3 млн турецких лир. С этого платежа у источника удерживается налог в размере 10%. Мы должны получить сумму роялти с учетом этих 10%–3,7 млн лир.

Шаг 4. Начислить обратный НДС

Наконец, мы начисляем обратный НДС на валовую сумму, так как это — фактические расходы филиала турецкой компании на оплату роялти (чистый платеж + налог).

3,7 млн турецких лир x 20% НДС = 740 тыс. турецких лир. Итого, 4,44 млн лир.

Это не должно выглядеть так, будто мы платим налог (обратный начисленный НДС) сверх налога. Вместо этого мы платим обратный начисленный НДС сверх общей стоимости роялти филиалу. 10% от общей стоимости идет в налоговую инспекцию и остальные 90% — в пользу российской компании.

Соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Турцией позволяет засчитывать турецкий налог, уплаченный в качестве налога у источника, в счет корпоративного налога, который подлежит уплате российской компанией.

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