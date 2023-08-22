Россияне спешно разбирают квартиры, пока не стало дороже

Спрос на новостройки вырос до 50%, вместе с тем растут и цены. До конца года стоимость «квадрата» первичного жилья в крупных городах может увеличиться еще на 5-7%.

После резкого повышения ключевой ставки Центробанком (с 8,5% до 12% годовых) спрос на новостройки вырос до 50%, вместе с ним начали подниматься и цены — по ряду позиций уже на 3%, пишут Известия.

Россияне ожидают увеличения процента по ипотеке и стараются приобрести жилье до роста цен, поскольку до конца года стоимость «квадрата» первичного жилья в крупных городах может еще увеличиться, отмечает замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова:

Несмотря на то, что на рынке новостроек сохраняется субсидирование льготной ипотеки на прежних условиях, повышение ключевой ставки влияет на клиентов чисто психологически. Люди возвращаются к вопросу покупки жилья, если откладывали решение. Также инвесторы хотят оперативно вложить свои сбережения.

Первая волна роста спроса на рынке недвижимости была отмечена еще перед предыдущим повышением ключевой ставки — в июле этого года. В городах с населением более 500 тыс. жителей средняя стоимость квадратного метра в строящихся корпусах с начала лета выросла на 4,7%, до 174,3 тыс. руб. При этом за последнюю неделю рост составил 0,5%. По данным Сергея Зайцева, директора по продажам федеральной компании «Этажи», с начала года средняя цена квадратного метра в России выросла всего на 2,2%, основной рост пришелся на август — 1,2%.

Ценовая политика у застройщиков разная: одни удерживают цены, стараясь реализовать максимальный объем квартир на волне выросшего спроса, другие готовы в процессе переговоров снижать цену, третьи поднимают цены до 3-5%.

После повышения ключевой ставки застройщики в основном отменяют скидки, добавил генеральный директор брокерского агентства недвижимости Dolgov PRO Дмитрий Долгов. Несколько крупных девелоперов отменили дисконт в 5% в связи с ажиотажным спросом. На стоимости вторичного жилья ситуация отразилась в меньшей степени. По словам Попова, за последнюю неделю цены стали выше на 0,3%, с начала года — на 1,6% и составили в среднем 161,7 тыс. руб за 1 кв. м.

Из-за существенной разницы в ставках между вторичным и первичным жильем покупательский спрос всё больше начнет склоняться в пользу последнего, тем более что там за последние полгода сформировался достаточно хороший объем предложения.

Мы рассчитываем на рост продаж новостроек в течение трех месяцев, особенно в массмаркете. Потом можно ожидать снижения спроса на вторичку, что снова подтолкнет первичный рынок. Впоследствии покупательская активность выровняется, — отметила Элина Ханнанова.

По ее словам, ожидаемая в результате мер ЦБ стабилизация валютных рынков и других ключевых показателей создаст условия для дальнейшего снижения ключевой ставки и ставок по ипотеке. Небольшое увеличение цен на рынке новостроек сохранится в рамках инфляционных показателей.

Ценовым драйвером для рынка сейчас станет первичное жилье с более доступной ипотекой, полагает Сергей Зайцев. На фоне инфляции и роста себестоимости строительства риск повышения цен на новостройки более чем высок, до конца года они могут вырасти до 5-7%. Цены на вторичную недвижимость будут расти сдержанными темпами из-за дорогих кредитов, считает он.

После повышения ключевой ставки обычно следует рост ипотечных ставок, что связано с финансовой моделью кредитования, рассказывал DK.RU. Сокращение доступности покупки жилья не позволит поднимать цены на недвижимость.