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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбился на самолете?

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин разбился на самолете?
Иллюстрация: РБК

Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Бизнес-джет, по некоторым данным, принадлежал основателю ЧВК «Вагнер».

#ПРОИСШЕСТВИЯ#РЕЗОНАНС#НОВОСТИ

Бизнес-джет Embraer Legacy упал в районе населенного пункта Куженкино в Бологовском районе на северо-западе Тверской области, все члены экипажа и пассажиры погибли. ЧП произошло вечером 23 августа.

По данным МЧС России, на борту самолета, совершавшего рейс Москва — Санкт-Петербург, находились 10 человек (из них — три члена экипажа). В Росавиации сообщили, что среди пассажиров числился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, передает РБК.

Журналист Ксения Собчак со ссылкой на собственные источники, а также телеграм-канал Baza уточняют, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795, судно принадлежит Пригожину.

На момент катастрофы в небе находился и еще один самолет, которым пользовался Пригожин — тоже Embraer с бортовым номером RA-02748. Спустя примерно полтора часа он приземлился во Внуково.

Был ли на борту разбившегося самолета сам основатель ЧВК «Вагнер», к моменту выхода публикации известно не было.

Заведено уголовное дело. Губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что взял расследование под личный контроль.

Дело против Евгения Пригожина о вооруженном мятеже было возбуждено 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования главы ЧВК «Вагнер» было объявлено после переговоров с ним президента Белоруссии Александра Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря, рассказывал DK.RU.

Пригожин известен и как владелец компании «Конкорд», которая долгое время занимала существенную долю на рынке обеспечения питания российских школьников.

Автор: Андрей Широков
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